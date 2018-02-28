Satış hacmini yüzde 21 arttırdı

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 25 fabrika ve 9 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. CCI’ın satış hacmi yüzde 4 artışla 1,24 milyar ünite kasa olurken, ciro yüzde 21 artarak 8,5 milyar TL’ye ulaştı, FAVÖK ise yüzde 26 artışla 1,4 milyar TL oldu. CCI açıklamasında hissedarlarına 2017 yılına ilişkin olarak 200 milyon TL temettü dağıtacaklarını belirtti.

“KALİTELİ BÜYÜMEDEN MEMNUNUZ”

CCI CEO’su Burak Başarır 2017 yılında kaydettikleri büyüme ivmesinden ve tüm bölgelerin buna katkı sağlamasından dolayı memnun olduklarını dile getirirken, yüksek kaliteli büyüme ve verimlilik artışlarıyla birlikte 2017 beklentilerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başarır, şirketin Türkiye ve uluslararası operasyonlarını da değerlendirdi: “Türkiye’de bu yıl onuncu fabrikamızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla Isparta’da açtık. Türkiye’ye olan inancımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye’de 2017 senesinde gazlı içecek kategorisinin beş yılın ardından büyümesi ve küçük paketlerin payının artmasıyla birlikte oldukça sağlıklı bir performans sergiledik.

Pakistan’da önceki yıl kaydettiğimiz güçlü hacim artışının üzerine büyümeye devam ettik. Liste fiyatlarındaki artışlar ve verimliliği artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar faaliyet karlılığında önemli bir iyileşme sağladı. Irak’taki satış hacmi ise, gazlı içecek kategorisindeki güçlü performans ve saha uygulamalarındaki iyileşmeyle birlikte 2017 yılını büyümeyle tamamladı.”