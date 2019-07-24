Satılık ve kiralık yazanlar dikkat! Cezası 10 bin lira!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSatılık ve kiralık yazanlar dikkat! Cezası 10 bin lira!
GeriEkonomi Satılık ve kiralık yazanlar dikkat! Cezası 10 bin lira!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
24.07.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Satılık ve kiralık yazanlar dikkat! Cezası 10 bin lira!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Satılık ve kiralık yazanlar dikkat! Cezası 10 bin lira!

SATEM Başkanı Mevlüt Oral “Bundan sonra her önüne gelen emlakçı olamayacak.5 Aralık’a kadar eksikleri tamamlamayan ilkokul mezunu emlakçılar mesleğe geri dönemeyecek” dedi.

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, 5 Aralık’ta çıkması beklenen yasayla birlikte emlakçılık mesleğini ilk aşamada emlakçılık bölümünden mezun olan yüksekokul mezunları, daha sonra da yine emlakçılık bölümünden mezun olan 4 yıllık üniversite mezunlarının yapabileceğini söyledi.

5 Haziran 2018 de yayınlanan ‘Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin geçiş süresi 5 aralık 2019'da bitecek. Sektörden gelen taleplere göre eksiklikler sürekli olarak bakanlık tarafından not alınıp, değişiklikler yapılacak. SATEM Başkanı Mevlüt Oral, 5 Haziran 2018’e kadar Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Alan üyelerin haricinde emlakçı olmak isteyen veya dükkan açmak isteyen kişiler ilerleyen süreçte ilk aşamada emlakçılık bölümünden en az yüksekokul mezunu olması gerektiğini, ikinci aşamada ise 2 yıllık yüksek okulun yetmeyeceği ve emlakçılık bölümünden 4 yıllık mezuniyet gerektireceğini ifade etti.

“5 ARALIK’A KADAR EKSİKLERİ TAMAMLAMAYAN İLKOKUL MEZUNU EMLAKÇILAR MESLEĞE GERİ DÖNEMEYECEK”

Yeni yönetmeliğin yasalaştığı zaman birçok yeniliğin emlakçıları beklediğini vurgulayan Başkan Mevlüt Oral, “Bundan sonra her önüne gelen emlakçı olamayacak. 2018 Haziran ayının 5’inden önce görünürde emlakçıydık ama yasa olarak hiçbir yetkimiz yoktu. 10 yıllık mücadelenin ardından Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği çıkarttık. Bu yönetmeliğin ardından eksikliklerin tamamlanması için bakanlık tarafından 18 ay süre verildi. Bu eksiklikleri 5 Aralık’a kadar tamamlamadığınız zaman daha önce sertifikası olup da mesleki yeterlilik belgesini almayan ya da yetki belgesi yüklenmeyen kişilerin dükkanları kapanacak. Mesleki yeterlilik belgesi olup da yükleme yapmayanlar, eğer ilkokul mezunuysa 5 Aralık’tan sonra dükkanı kapandıktan sonra hem ceza yiyecek hem de ilkokul mezunu olduğu için mesleğe geri dönemeyecek. Oda kaydı olan emlakçılar, halk eğitim merkezlerinden aldıkları belgelerin yüklemesini yaptırıp, yetki belgelerini alsınlar. Yetki belgesini almayanlar cezai müeyyideye maruz kalacak” dedi.

“EMLAKÇILIĞA ÜNİVERSİTE MEZUNİYETİ ŞARTI GELECEK”

Yasanın çıkmasının ardından sadece emlakçı bölümünden mezun olan kişilerin emlakçılık yapabileceğinin altını çizen Mevlüt Oral, “Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin çıkmasından 3 yıl sonra emlakçılık yapmak isteyenlerin 2 yıllık emlak bölümünü bitirmiş olması zorunluluğu gelecek. 6 yıl sonra da 2 yıllık mezuniyet yetmeyecek, 4 yıllık emlak bölümünden lisans mezunu olma zorunluluğu getirecek. Bu da, ‘Herkes kendi işini yapacak’ anlamına gelecek. Nasıl eczacılık fakültesini bitiren eczacılık yapıyor ya da hukuk fakültesini bitiren hukukla uğraşıyorsa, bizde de emlak bölümünü bitirenler emlakçı olacak. Herhangi bir üniversite mezunu bizim işimize giremeyecek. Bu kuralların 5 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlanmasını bekliyoruz. Yayınlandıktan sonra da herkes kendi işini yapacak. Diyelim ki emlakçı yanlış yaptı. Emlakçılar da büyük cezalar yiyecek. Nasıl bir hukukçu yanlış yaptığında diploması elinden alınıyorsa, bizim meslektaşlarımız da yanlış yaptığında meslektaşımızın yetki belgesi elinden alınıp, dükkanı kapatılacak. Emlakçılar, bundan sonra tamamen yasalara göre hareket edecek” diye konuştu.

“SATILIK-KİRALIK YAZANLARA 10 BİN TL CEZA”

Son olarak ayakçı emlakçılara da büyük cezaların geleceğini ifade eden Oral, şunları söyledi:

“Bundan sonra bakkalda, markete, manavda veya başka bir yerde ‘satılık’, ‘kiralık’ gibi yazılar görülmeyecek. Vatandaşlar sadece kendi tapulu taşınmazına satılık veya kiralık yazabilir. 1’inci derecedeki yakının bile taşınmazını satmak için yazı asanlara 10 bin TL para cezası verilecek. Vatandaşımız da burada duyarlı olsun. Vatandaşlar, yetki belgesi olan ve odaya kaydı olan emlakçılarla çalışsınlar.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Fabrikadaki işini bırakıp köyünde tesis kurdu! Buraya kimse gelmez dediler, adım atacak yer kalmıyor
Başvuru için yarın son gün! Kura ile belirlenecek, başvuru ücreti yok...
Satılık ve kiralık yazanlar dikkat! Cezası 10 bin lira!
Niğde'den çıkıyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor! Şimdi Uzakdoğu'ya hazırlanıyor