Sasa’nın yatırım tutarı 8.46 milyara yükseldi

Sasa KAP'a yaptığı açıklamada ayrıca yatırım teşvikleri ile ilgili bu zamana kadar başvurduğu toplam yatırım tutarının 8.46 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Yatırımların detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamaya göre, şirket Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamında, ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve Polimer üretim tesisi kurulması amacıyla 3.66 milyar dolar tutarındaki teşvik başvurusuna ek olarak, Polipropilen (PP), Polietilen (PE), Polivinil Klorid (PVC), Süper Emici Polimer (SAP), Polyester Cips ve Liman yapımı ilave yatırımlarını içeren 4.8 milyar dolarlık yatırımları için de şirket tarafından teşvik başvurusunda bulundu.