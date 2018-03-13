Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Sasa’nın yatırım tutarı 8.46 milyara yükseldi

Sasa’nın yatırım tutarı 8.46 milyara yükseldi

Reuters
13.03.2018 - 10:08 | Son Güncelleme:

Sasa SASA.IS TPAO'ya ait Hatay-Dörtyol'daki arazisinin de içinde bulunduğu yaklaşık 5.5 milyon metrekare arsaya alternatif olarak Adana'nın Yumurtalık bölgesinde yaklaşık 6 milyon metrekare arsanın da yatırımlarda değerlendirilmesi amacıyla satınalma, tahsis veya kiralanması için yönelik görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Sasa KAP'a yaptığı açıklamada ayrıca yatırım teşvikleri ile ilgili bu zamana kadar başvurduğu toplam yatırım tutarının 8.46 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

 Yatırımların detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamaya göre, şirket Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamında, ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve Polimer üretim tesisi kurulması amacıyla 3.66 milyar dolar tutarındaki teşvik başvurusuna ek olarak, Polipropilen (PP), Polietilen (PE), Polivinil Klorid (PVC), Süper Emici Polimer (SAP), Polyester Cips ve Liman yapımı ilave yatırımlarını içeren 4.8 milyar dolarlık yatırımları için de şirket tarafından teşvik başvurusunda bulundu.

Etiketler: Sasa , KAP , hatay , dörtyol , Ekonomi
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri