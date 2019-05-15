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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.05.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Sarp Sınır Kapısı'ndan 4 ayda 1 milyon 663 bin kişi geçti

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Sarp Sınır Kapısı'ndan 4 ayda 1 milyon 663 bin kişi geçti

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Sarp Sınır Kapısı'ndan, 2019 yılının ilk dört ayında 1 milyon 663 bin yolcu geçiş yaptı.

Kemalpaşa Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, kapıdaki yolcu geçişleri, 1 Ocak-30 Nisan'da 2018'in aynı dönemine göre yüzde 19,41 azaldı.
Geçen sene nisan sonu itibarıyla Sarp'tan 2 milyon 63 bin 708 kişi geçiş yaparken, bu rakam 2019'un aynı döneminde 1 milyon 663 bin 229 olarak gerçekleşti.

Kapıdan geçiş yapanların 558 bin 812'sini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 1 milyon 104 bin 417'sini ise yabancı uyruklu kişiler oluşturdu. Söz konusu dönemde 247 bin 119 çıkış, 242 bin 527 girişle en fazla giriş çıkış yapılan ay nisan oldu.

Kapıda 2018 yılının ilk 4 ayında toplam 174 bin 522 araç giriş çıkış yaparken, bu senenin aynı döneminde araç giriş çıkış sayısı yüzde 15,51 azalışla 147 bin 455'te kaldı.

Otomobil geçişlerindeki sayı 77 bin 26'dan 54 bin 13'e, otobüs geçişlerindeki sayıda 27 bin 396'dan 10 bin 802'ye gerilerken, tır geçişlerindeki rakam ise 70 bin 100'den 82 bin 640'a yükseldi. 

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