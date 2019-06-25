Saros'a batırılan dev uçaktan yeni görüntüler geldi
Saros Körfezi'nde batırılan dev uçağa dalgıçlar indi. 90 ton ağırlığındaki uçak dalış ekipleri tarafından görüntülendi.
Edirne’de, Saros Körfezi’ne batırılan ve bölgede su altı destinasyonu oluşturmak adına dünyanın en büyük uçak batığı olan Airbus 330’dan yeni dalış görüntüleri geldi.
Edirne’de, 14 Haziran 2019 Cuma günü Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) tarafından Saros Körfezi Mecidiye Limanı’nın 1 mil açıklarında 30 metre derinliğe batırılan ve dünyanın en büyük uçak batığı olan 60 metre boyunda ve 90 ton ağırlığında olan Airbus 330 uçağından yeni su altı görüntüleri paylaşıldı.
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