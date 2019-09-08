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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.09.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Saros Körfezi'nin yıldızı parlıyor

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Saros Körfezi'nin yıldızı parlıyor

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan Saros Körfezi doğası, havası, plaj ve limanları ile birçok tatilcinin tercihi oluyor.

Son yıllarda keşfedilen kuzey Ege'nin yeni turizm destinasyonu Saros, son zamanlarda doğası, havası, plaj ve limanları ile çok sayıda turisti ağırlıyor.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda, güneyinde Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri, kuzeyinde ise Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleriyle çevrelenen Saros, kendi kendini temizleyebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Geçmişte Edirneliler dışında çok keşfedilemeyen Saros Körfezi, yerli turistin yanında Balkan ülkeleri başta olmak üzere yabancı turisti de ağırlamaya başladı.
Doğa, gastronomi, temiz denizi ile konuklarını sarmalayan Saros, son yılların parlayan turizm yıldızı olmayı başardı.

Yayla, Enez, Erikli, Danişment, Mecidiye, Gökçetepe sahillerinde denizin tadını çıkaranlar, İbrice'de tarihe dalıp, tabiat parklarındaki ormanlarda ise kafalarını dinliyor. Sörf tutkunlarının esen melteme yelken açtığı Saros, lezzetli doğal ürünleriyle de gastronomi meraklılarının damaklarını şenlendiriyor.

"CEVHER YENİ YENİ KEŞFEDİLMEYE BAŞLADI"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi kendini temizleme özelliğiyle Saros Körfezi'nin Ege ve Akdeniz sahillerine göre keşfedilmemiş bir cevher olduğunu söyledi.

Körfezin turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Türkiye'de de dünyada da turizm anlayışı değişti. Eskiden evi olanlar tatil yaparlardı, şimdi bu kavram değişti. Herkesin tatil yapma hakkı ve özgürlüğü var. Saros Körfezi'nde de bu anlamda müthiş bir pazar var. Balkan ve İstanbul pazarı bu anlamda önemli. Balkanlar'dan ve İstanbul'dan daha fazla turist almamız için potansiyeli açığa çıkarmamız lazım." diye konuştu.

Gelecekte Saros'un turizm anlamında ülke ekonomisinin katkısının daha da artacağının altını çizen Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor. 75 gün içerisinde yerli yabancı 3 milyon turisti misafir ediyoruz. Burayı bakanlığımızdaki yetkililerin, devlet büyüklerimizin keşfetmesi gerekiyor.

Bizler turizmin gelişmesi anlamında çok çabalıyoruz. Turizmde engelleri kaldırmak için ciddi manada işler yapıyoruz. Engellilere çok önem veriyoruz. Onlar için bir plaj düzenledik. Yine sahillerin, plajların denizimiz gibi tertemiz olması için gece gündüz çalışıyoruz. Ayrıca özellikle Erikli ve Saros Körfezi müzik festivalleri anlamında da önemli adımlar attı. Dünyanın konuştuğu festivaller düzenleniyor."

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