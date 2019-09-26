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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.09.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Şarköy doğal gaza kavuştu

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Şarköy doğal gaza kavuştu

Şarköy’ün yüzde 60’lık bölümünü doğal gaza erişebilir hale getiren GAZDAŞ, bölgeye şu ana kadar yaklaşık 15 milyon TL değerinde yatırım yaptı. GAZDAŞ, bu yıl toplamda 2 bin 500 haneyi doğal gaz ile ısıtacağını öngörürken, 2020’de bu sayıyı 10 bine çıkarmayı hedefliyor.

2017 yılında doğal gaz altyapısının temellerinin atıldığı Şarköy’de, bu yıl itibariyle doğal gaz hizmeti verilmeye başlanıyor. Şarköy’ün yüzde 60’ını doğal gaza erişebilir hale getiren GAZDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar bölgeye yaklaşık 15 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdi. Şarköy’de bu yıl sonuna kadar 2 bin 500 doğal gaz abonesi hedefleyen GAZDAŞ, 2020 sonunda bu sayının 10 bin olmasını öngörüyor.

Doğal gaz hizmetiyle Şarköy halkının ısınma ihtiyaçları karşılanırken aynı zamanda kömür kullanımından kaynaklı hava kirliliğinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

DOĞAL GAZ HİZMETİ İÇİN GEREKEN BELGELER

Doğal gaz hizmetinden yararlanabilmek için gerekli belgelerle GAZDAŞ'a başvurmak ve bağlantı anlaşması imzalamak gerekiyor. Bunun için bağımsız bölüm sayısı 8 ve 8’den fazla olan binalarda ısınma şekli ve yakıt türünü belirten karar defterinin aslı ve fotokopisi, ısınma şekli ve yakıt türünü belirten kat maliklerinin dilekçesi, müracaat eden abonenin kimlik fotokopisi, tapu fotokopisi, bağımsız bölüm sayısı 8’den az olan binalarda yapı kullanım izin belgesi ve bina ruhsatı gerekirken bireysel ve merkezi bağlantı anlaşmasında farklılıklar oluyor.

Bireysel abonelik sözleşmesi içinse kimlik fotokopisi yeterli olurken merkezi abonelik sözleşmesi için apartman yöneticisinin kimlik fotokopisi ile apartman yönetiminin kaşesi gerekiyor.

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