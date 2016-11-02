Şarkıcı Simge Sağın’ın oynadığı reklâma durdurma kararı

Dava İstanbul 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açıldı. Davayı, 1923'te temeli atılan Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret A.Ş. açtı. Davalı tarafta ise, 100 yıllık Alman firması Deichmann Ayakkabıcılık San. Ve Tic. Ltd. şirketi yer aldı. Söz konusu davanın açılmasının gerisinde ise, şarkıcı Simge Sağın’ın oynadığı bir reklam filmi yer alıyor.

53 mağazası bulunan Ayakkabı Dünyası’nın avukatları, Türkiye genelinde 128 mağazası bulunan Deichmann’ın reklamında kullanılan sloganın kendi markaları olduğunu belirtti. Dava dilekçesinde “Ayakkabı Aşktır” markasının 2010 yılında tescil edildiği belirtildi. Dilekçede, davalı firmanın reklamında ise “Ayakkabı Aşkım” ibaresinin geçtiği vurgulandı.

DAVA REDDEDİLSİN

Davalı taraf ise, öne sürülen gerekçelerin kabul edilmemesini belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, TPE’den taraflara ait tescil belgelerin istenmesine kara verdi.







DURDURMA KARARI ALINDI

Mahkeme 21 Ekim günü ise, söz konusu reklam filminin sosyal medyada, televizyonlarda ve radyolarda yayınlanmasını tedbirden durdurdu. Tedbir kararı ilgili kurumlara ulaştırıldı.







