Şarj seferberliği

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de 2030’da 1 milyonun üzerinde elektrikli aracın yollarda olmasını öngördüklerini söyledi. Dönmez, “Hedefimiz bu tarihe kadar 1 milyon adet şarjı yavaş, orta ve hızlı olmak üzere dağıtım şebekesine etkilerini değerlendirdikten sonra bir planlamayla yapmayı arzu ediyoruz” dedi.



AA Editör Masası’nda Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yönetiminin kendilerine planlarını aktardığını ifade eden Bakan Dönmez, “Bizim arkadaşlarla birlikte çalışıyorlar. Burada yavaş şarj dediğimiz istasyonlarda şebekeye çok büyük bir etki olmasını beklemiyoruz ama hızlı şarj istasyonlarının lokasyonu asıl konu. Bu istasyonlarla arabanının hızı ve kapasitesine göre 15-20 dakikada hızlı şarj etme imkânı olacak. Burada da şebekeyi saatlik olarak 50-100 kilovat yüklemeniz gerekiyor” bilgisini verdi. Bu kapasitelerin üretim tarafında arz güvenliği için problem olmadığını dile getiren Dönmez, “Problem, şarj istasyonu kurulmak istenen noktadaki şebekenin altyapısında olabilir ki bu da bir planlama gerektiriyor. TOGG sadece büyük şehirlerden değil Anadolu ve kırsaldan da fazla talep aldığı için şarj istasyonlarının en ücra beldelere kadar olmasında fayda var. Bu anlamda yaygınlık, bu araçların kullanımını da kolaylaştıracak. Evde şarj olabilir ama uzun süreli olacağı için pek cazip olmaz” dedi.



Akaryakıt istasyonlarının da elektrikli şarj istasyonu kurmak için hazır olduğunu söyleyen Dönmez, “Biz istasyonlara bunlar için izin verdik. Hatta bazı ilçelerde akaryakıt istasyonlarının şarj istasyonu bulundurmasını belki de zorunlu tutacağız. Girişimci gelip, ‘şarj istasyonu kuracağım’ demediyse o bölgede, biz de akaryakıt istasyonlarına bunu kamu hizmeti olarak görmelerini söyleyeceğiz ama bu hizmetin tabi bir karşılığı olacak. Bunun dışında alışveriş merkezlerinde, dinlenme tesislerinde araçlar şarj edilebilecek” dedi. Şarj istasyonlarının bir standardı olması gerektiğini belirten Dönmez, şarj istasyonlarına araç plakalarının tanımlı olabileceğini ve hizmet alındığında faturanın plakaya bağlı bir hesaba gönderileceği sistemlerin hayata geçirilebileceğini anlattı.