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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
03.02.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Sarımsak üreticisi fiyatlardan memnun

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Sarımsak üreticisi fiyatlardan memnun

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve bölge halkının "beyaz altın” olarak nitelendirdiği dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının en kalitelisinin fiyatı 16 TL’den alıcı buluyor. Kastamonu merkezde ise en iyi sarımsak 25 TL’den alıcı buluyor.

Son günlerde büyük şehir ve metropol illerde sarımsağın tüketiciyle buluştuğu marketlerde kilogram fiyatının 30 TL’ye kadar yükselmesine Taşköprülü sarımsak üreticileri tepki gösterdi. Üreticiler, 16 TL’ye sattıkları sarımsağın markette 30 TL olmasının adil olmadığını belirterek, "Tüketicilerimizin kaliteli Taşköprü sarımsağını 23 ila 25 TL arasında alabilmesi gerekir. Küçük boy sarımsaklarda ise fiyatlar daha da aşağı inebiliyor" dediler.

Taşköprü ilçesinde yıllardır sarımsak üreten Fahrettin Tomar, “Sarımsak fiyatlarının son zamanlarda yükselmesinin nedeni geçtiğimiz yıl iklimsel olumsuzluklar sarımsak rekoltesine doğrudan yansıdı ve bunun da fiyatlar üzerinde üretici açısından olumlu sonuçları oldu. Şimdi ilçemizde 5 ile 16 TL arasında sarımsak satılıyor, biz bu fiyatları bekliyorduk” dedi.

Sarımsak üreticisi Cengiz Durgut da, sarımsağın fiyatının Taşköprü’de normal olduğunu, market fiyatlarını aracıların ve toptancıların yükselttiğini savundu. Durgut, geçtiğimiz hafta kurulan Taşköprü Sarımsak Pazarı’nda ve Alatarla Köyü Sarımsak Pazarı'nda küçük boy sarımsağın 6 TL’den, orta boy sarımsağın 13 ile 14 TL’den, büyük boy sarımsağın 15 ile 18 TL’den alıcı bulduğunu söyledi.

“1 YIL RAF ÖMRÜ OLAN BAŞKA BİR SARIMSAK YOKTUR, TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞINDAN AYRILMAYIN”

Sarımsak üreticisi Fahrettin Tomar ise tüketicilere bir uyarıda bulunarak, "Marketlerden sarımsak satın alırken mutlaka menşeine (hasat yeri) bakın ve Taşköprü hasadı ürünler satın alın. Taşköprü sarımsağımız selenyum ve kükürt oranı bakımından en zengin sarımsaktır. 1 yıl raf ömrü olan başka bir sarımsak yoktur, Taşköprü sarımsağından ayrılmayın" şeklinde konuştu.

Kastamonu merkezde sarımsak satan Hüsnü Kaya, mazot ve gübrenin pahalı olmasından dolayı fiyatlarda artış olduğunu ifade ederek, “Bak bu sarımsak, mazot ve gübre için gariban üreticilerde kalmadığı için pahalı. Ya şu anda şunun toptan fiyatı 20 lira. Perakende değil, yani toptan fiyatı pazara indiğin zaman şu sarımsak 20 lira. Sebebi zenginlerde kaldığı, garibanlarda kalmadığı için” ifadelerini kullandı.
Sarımsak satıcısı Burak Kaya, kendilerine fiyatların yüksek geldiği ile ilgili taleplerin olduğunu belirterek, “Taşköprü sarımsağının satıcısıyım. Bize sarımsağın çok pahalı olduğu yönünde talepler geliyor. Hani ucuz olmasını istiyorlar. Başka yerlerde satıcılar. Ankara’da 5 ve 10 lira sattıkları için Taşköprü sarımsağı diye, aslında Taşköprü sarımsağı değil. Biz daha ucuza alabiliyoruz diyorlar. O şekil oluyor. Biz 20 liraya veriyoruz kilosunu, iri duble sarımsağımızın pazarda pahalı olmasının sebebi de şu anda ekim başladı artık. Artık millet ekiyor. Sarımsak yok bu sene, dolu vurduğu için çok pahalı” diye konuştu.

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