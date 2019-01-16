Sarı yeleklilerin gösterileri Fransa'yı sarstı
Fransa, ülke ekonomisini ve turizmini ciddi şekilde etkileyen, 10 kişinin yaşamının yitirdiği, binden fazla kişinin yaralandığı, binlerce insanın gözaltına alındığı ve şiddet olaylarının yaşandığı sarı yeleklilerin protestolarıyla sarsıldı.
ÜLKEDE akaryakıt zamlarıyla başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyan ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin gösterileri, 2 aydır devam ediyor.
Hükümetin artık "tahammül edemediği" ve sonlanmasını istediği eylemlerin sonuçları ülkeyi sarstı. Fransa yönetimi 17 Kasım'da başlayan protestoların bitmesi için vaadlerde bulunsa ve sert tepkiler verse de sarı yelekliler gösterilere devam etmekte kararlı görünüyor.
Sarı yeleklilerin eylemleri 10'uncu haftasına girerken ülke ekonomisi gösteriler nedeniyle büyük yara aldı.
EKONOMİDE BÜYÜME YAVAŞLADI
Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE), aralık ayında, Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi Fransa'nın yılın son çeyreğinde sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle beklentilerin altında büyüyeceğini bildirdi.
Sene başında son çeyrek için yüzde 0,4'lük büyüme öngören ancak bunu ikinci çeyrekte yüzde 0,3'e çeken INSEE, sene sonundan hemen önce 0,1'lik düşüş daha yaparak tahminini 0,2 olarak güncelledi. Böylece, 2018 için büyüme tahmini 1,7'den yüzde 1,5'e çekilmiş oldu.
PARİS'E YAPILAN ULUSLARARASI UÇUŞLARDA DÜŞÜŞ
Gösteriler, yılbaşı öncesinde ve sonrasında turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Paris'i olumsuz etkiledi. Resmi turizm ajansı Atout France'nin Genel Direktörü Christian Mantei, geçen hafta yaptığı açıklamada, gösteriler nedeniyle aralıkta başkent Paris'e yapılan uluslararası uçuşlarda yüzde 5 ile 10 arasında düşüş yaşandığını belirtti.
Mantei, protestoların aynı zamanda bu yılın ilk 3 ayı için Paris'e yapılan uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 oranında gerilemeye neden olduğunu vurguladı.
58 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI, MALİYETİ 32 MİLYON AVRO
Eylemler turizmi etkilemekle beraber esnafa da kan ağlattı. Mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar avroyu geçti. Alışveriş merkezlerinin kaybı devam ederken Quantaflow Enstitüsüne göre, geçen hafta sonu alışveriş merkezlerinin ziyaretçi sayısı yüzde 4,2 oranında düştü.
Gösteriler nedeniyle ünlü markalara ev sahipliği yapan Paris'teki Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağazalar kepenk indirirken kentteki birçok alışveriş merkezi kapılarını kapatmıştı. Paris'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde de mağazalar ve alışveriş merkezleri kepenk indirmişti.
Esnafın eylemlerde uğradığı zarar nedeniyle 58 bin kişi işsiz kalırken bunun devlete maliyetinin 32 milyon avro olduğu açıklandı.
BİRÇOK SEKTÖR ETKİLENDİ
Bununla beraber, sarı yeleklilerin ülkenin önemli pek çok yolunda kapatma eylemi yaptığı gösteriler, birçok sektörü mali olarak etkiledi.
Otoyol işletmecisi Vinci'nin açıklamasına göre, eylemler yollarda on milyonlarca zarara neden oldu.
Ayrıca gıda sektörünün uğradığı zarar, yaklaşık 13 milyar avro olarak belirlendi.
Nakliye şirketleri de yollardaki eylemler nedeniyle teslimat yapmakta zorlandı, bu nedenle yaşadıkları kayıp 2 milyar avroyu geçti.
EKONOMİDE BÜYÜME YAVAŞLADI
Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE), aralık ayında, Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi Fransa'nın yılın son çeyreğinde sarı yeleklilerin gösterileri nedeniyle beklentilerin altında büyüyeceğini bildirdi.
Sene başında son çeyrek için yüzde 0,4'lük büyüme öngören ancak bunu ikinci çeyrekte yüzde 0,3'e çeken INSEE, sene sonundan hemen önce 0,1'lik düşüş daha yaparak tahminini 0,2 olarak güncelledi. Böylece, 2018 için büyüme tahmini 1,7'den yüzde 1,5'e çekilmiş oldu.
PARİS'E YAPILAN ULUSLARARASI UÇUŞLARDA DÜŞÜŞ
Gösteriler, yılbaşı öncesinde ve sonrasında turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Paris'i olumsuz etkiledi. Resmi turizm ajansı Atout France'nin Genel Direktörü Christian Mantei, geçen hafta yaptığı açıklamada, gösteriler nedeniyle aralıkta başkent Paris'e yapılan uluslararası uçuşlarda yüzde 5 ile 10 arasında düşüş yaşandığını belirtti.
Mantei, protestoların aynı zamanda bu yılın ilk 3 ayı için Paris'e yapılan uçuş rezervasyonlarında da yüzde 6,8 oranında gerilemeye neden olduğunu vurguladı.
58 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI, MALİYETİ 32 MİLYON AVRO
Eylemler turizmi etkilemekle beraber esnafa da kan ağlattı. Mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar avroyu geçti. Alışveriş merkezlerinin kaybı devam ederken Quantaflow Enstitüsüne göre, geçen hafta sonu alışveriş merkezlerinin ziyaretçi sayısı yüzde 4,2 oranında düştü.
Gösteriler nedeniyle ünlü markalara ev sahipliği yapan Paris'teki Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağazalar kepenk indirirken kentteki birçok alışveriş merkezi kapılarını kapatmıştı. Paris'in yanı sıra ülkenin birçok kentinde de mağazalar ve alışveriş merkezleri kepenk indirmişti.
Esnafın eylemlerde uğradığı zarar nedeniyle 58 bin kişi işsiz kalırken bunun devlete maliyetinin 32 milyon avro olduğu açıklandı.
BİRÇOK SEKTÖR ETKİLENDİ
Bununla beraber, sarı yeleklilerin ülkenin önemli pek çok yolunda kapatma eylemi yaptığı gösteriler, birçok sektörü mali olarak etkiledi.
Otoyol işletmecisi Vinci'nin açıklamasına göre, eylemler yollarda on milyonlarca zarara neden oldu.
Ayrıca gıda sektörünün uğradığı zarar, yaklaşık 13 milyar avro olarak belirlendi.
Nakliye şirketleri de yollardaki eylemler nedeniyle teslimat yapmakta zorlandı, bu nedenle yaşadıkları kayıp 2 milyar avroyu geçti.
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