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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sarı Uber’e talep 4 bini geçti

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Sarı Uber’e talep 4 bini geçti

Taksicilerin aylarca protesto ettiği Uber, minibüsle hizmet verdiği XL faaliyetlerine son vermesiyle kıymete bindi. Uber’e kayıtlı taksi sürücüsü 4 bini geçti.

Uber talebin artmasıyla ticari taksilerden yüzde 5 komisyon almaya başladı. Uygulamayı kullanan taksiciler durumdan memnun. Taksici esnaf odaları ise tepki göstererek “Aylarca Uber ile mücadele ettik. Şimdi üyelerimizin kullanması üzücü” dedi. Türkiye’de ticari taksi sahipleri tarafından istenmeyen Uber, 31 Mart tarihinde hizmetlerinde değişikliğe gitti ve minibüsle hizmet verdiği XL faaliyetlerini durdurdu. Uber kullanıcılarının yolculuk isteklerine sarı ya da turkuaz renkli taksileri göndermeye başladı. Bu da taksiciler arasında talep patlamasına neden oldu. Uber, XL faaliyetleri devam ederken komisyon almadığı takcilerden yüzde 5 komisyon almaya başladı.

Uber yetkililerinden alınan bilgiye göre ticari taksilerde uygulamayı kullanan şoför sayısı 4 bini geçti. Taksim Meydanı’nda uygulama üzerinden müşteri bekleyen taksici S.K., “Önceden Taksim’de özellikle turistler XL araçları tercih ediyordu. Biz müşteri alamazdık. Şimdi onlar kalktı. Biz de uygulamayı kullanıyoruz. Turistler uygulama üzerinden bizi çağırıyor. Taksiye bindiğinde taksimetreyi açıyoruz. Müşteri başına da Uber’e komisyon veriyoruz. Uygulama dünyada çok yaygın olduğu için turistler çok sık kullanıyor. Bu nedenle yasaklanmamalıdır” dedi.

TAKSİCİLER ODASI TEPKİLİ

Taksicileri bünyesinde bulunduran dernekler ise Uber uygulamasının taksiciler tarafından kullanılmasına tepki gösterdi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Uber ile aylarca mücadele ettik. Dava açtık, eylemler yaptık. Başarıya ulaştık. Ancak taksicilerin Uber uygulamasına yönelmesine anlam veremiyorum. Üyelerimizin kullanması üzücü. Bu uygulama ile emeğimiz çalındı. Uber kullanan taksici esnafını uyarıyorum. Uygulamadan uzak dursunlar. Zaten süren bir davamız var. Uber uygulamasının yasaklanmasını istiyoruz” dedi. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Fahrettin Can ise, “Havalimanında Uber kullanan ticari taksi yok. Ancak diğer yerlerde kullanıldığını duyduk. Bu uygulamanın internet üzerinden engellenmesi gerekiyor. Biz yerli bir uygulama geliştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm taksilerde kullanılacağını düşünüyoruz” dedi.

UBER DAVA KONUSU OLDU

UBER 2014 yılı itibarıyla İstanbul’da hizmet vermeye başlamış ve oldukça popüler olmuştu. Türkiye’de 4 milyondan fazla kullanıcı akıllı telefonlarına Uber uygulamasını indirmişti. Uber’e kayıtlı 12 bin XL minibüs bulunuyordu. Taksicilerin tepkisini çeken uygulama dava konusu olmuştu. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam eden Uber uygulamasının yasaklanması davası halen devam ediyor. Taksiciler davayı kazanırsa Uber uygulamasına ulaşım yasaklanacak.

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