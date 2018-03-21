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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.03.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

"Sarı elmas"ta rekolte beklentisi yüksek

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"Sarı elmas"ta rekolte beklentisi yüksek

Doğu Anadolu'nun en sıcak iklimli şehri olan ve yetiştirilen meyve sebze türleri nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak anılan Iğdır'da olumlu seyreden mevsim koşulları kayısıda rekolte beklentisini artırdı.

Yörede "sarı elmas" olarak nitelendirilen kayısının hem "şalak" türünde hem de kurutmalık ve meyve suyu için üretilen türünde bu yıl geçen yıllara oranla verimin yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Yaklaşık 323 bin kayısı ağacının bulunduğu kentte bu hasat döneminde 35 bin ton kayısı hasadı yapılması bekleniyor.
Iğdır Valisi Enver Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumlu mevsim koşulları nedeniyle kayısı ağaçlarının beklenenden daha erken çiçek açtığını söyledi.
Kent genelinde 32 bin dekar alanda kayısı üretimi yapıldığına işaret eden Ünlü, "Bir aylık kritik dönemimiz var. Kayısımız, soğuk hava veya herhangi bir hava muhalefetinden etkilenmezse 35 bin ton rekolte bekliyoruz. Bunun büyük bir çoğunluğu şalak dediğimiz sofralık kayısıdır." dedi.

 ÜRETİCİYE "BİRLİK KURUN" ÇAĞRIS

Çiftçinin daha fazla gelir elde etmesi için kayısı fiyatlarının yüksek seyretmesini istediklerini söyleyen Ünlü, şöyle devam etti:
"Bu sezon kayısı veriminden ümitliyiz. Çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesi için kayısı fiyatlarının da yüksek seyretmesini arzu ediyorum. Kayısıyla ilgili en büyük sıkıntımız kayısı birliğimizin olmayışıdır. Bu konuda Tarım Müdürlüğümüze talimat verdik, çalışıyorlar. Rekolteyi yüksek bekliyoruz ama çiftçimiz örgütlü olmadığı için fiyatlar çok düşük. Rekolte yüksek olacağı için fiyatların düşmesinden endişe ediyoruz."

Ünlü, kayısı fiyatının düşmemesi için üreticilerin bir birlik çatısı altında toplanması gerektiğini vurgulayarak, "Kayısının bir miktarını sanayide meyve suyu olarak ya da konsantrede değerlendirerek arzı kontrol altına alıp, sofralık kayısımızın taban fiyatını çiftçimizin kabulleneceği fiyatın altına düşürmememiz lazım." diye konuştu.

 KAYISI AĞAÇLARI ERKEN ÇİÇEK AÇTI

Kentin Melekli beldesinde kayısı üreten Abdullah Yücel de Iğdır'da vatandaşların geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağladıklarını belirterek, "Kayısı ağaçları önceki yıllara göre havalar sıcak seyrettiği için 10-15 gün önce çiçek açtı. Rekolte yüksek olacak. Tek korkumuz bundan sonra soğuk veya don olması." dedi.

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