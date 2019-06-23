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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.06.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

‘Sarı altın’ tezgaha indi

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‘Sarı altın’ tezgaha indi

Malatya’da ilk kayısı mahsulleri tezgaha indi. 'Sarı altın' olarak tabir edilen kayısıların kilosu 6-7 liradan satılıyor.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da kayısılar olgunlaştı. Hasat zamanı yaklaşan sarı meyve dallardan özenle koparılarak tezgahlara getirildi. Kilosu 6 ile 7 lira asında satılan kayısılar kentte yoğun olarak tüketildiği gibi bu tattan mahrum kalmak istemeyenlere de hediyelik olarak gönderiliyor.

Kayısının hasat zamanı öncesi dallardan koparılarak tezgahlara getirildiğini söyleyen kayısı satıcısı Ahmet Erbaş, “Malatya’nın kültürü olan kayısıya her sene olduğu gibi bu senede yoğun ilgi var şuan 6-7 liraya satıyoruz ama sona doğru düşer. İnsanlar kayısıyı eşine dostuna hediye olarak götürüyor” dedi.

Kayısının reklamının iyi yapılmadığını da aktaran Erbaş, belediyeye öneride bulunarak, “Belediyemizden ricamız kayısı festivalinin olması Yeşilyurt kiraz festivali yapıyor. Ama Malatya kayısının festivalini yapmıyor. Kayısıdan dünya kadar işçi ekmek yiyor. Kayısının 1 sene olmaması Malatya’yı 2-3 sene geriye götürür. Bunun için kayısımıza sahip çıkmamız lazım’’ şeklinde konuştu.

Yusuf Özdaş ise satışların iyi olduğunu ifade ederek, “Kayısı 12-13 liradan 6-7 liraya düştü. Bu rakam sona doğru daha da düşecektir” diye konuştu.

Kayısının Iğdır ile anılmasının kendilerini rahatsız ettiğini kaydeden Özdaş, “Malatya varken Iğdır’da daha çok konuşulması rahatsız ediyor bizi. Malatya, kayısısının herkes iyi olduğunu biliyor ama reklam, tanıtım noktasında geri planda kalıyoruz. Malatya’nın en kötü kayısısı Iğdır’ın en iyi kayısısından bile daha lezzetli, bunu tüm Türkiye’nin bilmesi için kayısı festivalinin yapılması şart" dedi.

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