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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.07.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü

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Sardalyanın kilosu 15 liraya düştü

Geçen hafta kilogramı 30 liradan satılan, Marmara Bölgesi'nin tercih edilen balıkları arasında yer alan sardalyanın fiyatı 15 liraya kadar geriledi.

Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, sardalyanın fiyatının önceki haftaya göre yarı yarıya düşerek 15 liraya gerilediğini söyledi.

Hava şartları, su sıcaklığı ve boğazlardaki akıntı değişikliğinin fazla olması gibi nedenlerle sardalya tezgahlarda bollaşmaya başladı. 
Çanakkale civarında, Saros Körfezi'nde bolca bulunmaya başlayan sardalyaya talep de yoğun oluyor. 

Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, sardalya balığının fiyatının geçen hafta kilosunun 30 liraya kadar çıktığını, bu hafta ise 15 lira civarına kadar düştüğünü ifade etti.

Boğazda sardalyanın uzatma ağlarıyla avlandığını söyleyen Uysal, şunları kaydetti: 

"Çünkü gırgır yasağı var 15 Nisan'dan 1 Eylül'e kadar. Hava şartları, su sıcaklığı ve boğazlardaki akıntı değişikliğinin fazla olması sebebiyle sardalya balığı yeni bollaşmaya başladı. Balık göç ediyor. Çanakkale civarında, Saros Körfezi'nde, boğazlarda şu anda yeterince var. Fiyatlar da uygun. Vatandaşların da alabileceği bir seviyeye indi. Sardalyayı bu sene bol miktarda yiyeceğiz. Omega 3 bakımından zengin olan bu balığı bu mevsimde herkesin tüketmesini tavsiye ederiz." 
Sardalyanın lezzetli olduğunu belirten Uysal, "Balıklar gayet güzel ve kaliteli. Bu balığın ızgarası şu anda çok güzel olur. Sardalya balığındaki fiyatın düşmesi sonucu vatandaşın da bu balığa talebi olumlu yönde oldu." dedi. 

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