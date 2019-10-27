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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sapanca otelcilerin gözdesi oldu

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Sapanca otelcilerin gözdesi oldu

İstanbul’a yakın olması ve doğal güzelliğiyle yerli yabancı turistin ilgisini çeken Sakarya Sapanca, son dönemlerde otel yatırımcılarının da gözdesi oldu.

Yeşil doğası ve Sapanca Gölü ile özellikle Arap turistlerin uğrak noktalarından olan Sapanca’ya yeni otel yatırımları yapılmaya başladı. Son olarak İstanbul’da 5, Marmaris ve Van’da birer tane olmak üzere toplamda 7 otel ile hizmet veren Elit World otelleri sekizinci otelini Sapanca’da açtı. 44 dönüm araziye sahip otelin 650 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirildi. 500 odaya sahip olan otelde 3 bin kişi kapasiteli toplantı salonları da bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde kapılarını açan otelde 428 kişiye istihdam sağlandığı ifade edildi. Otel hakkında bilgileri paylaşan yetkililer, “Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’da yüksek kapasiteli toplantı ve kongre salonları yaptık. Farklı illerde gerçekleşen kongreleri ve büyük etkinlikleri Sapanca’ya kazandırmayı amaçlıyoruz. Aktivite alanlarımız ise, game arena, bowling, kids club, biyolojik gölet, tenis kortları, basketbol sahası, açık havuz, macera parkları ve aquapark’tan oluşuyor” dedi.

İKİNCİ OTELİ AÇIYOR

Otel yatırımı devam eden diğer bir grup ise NG Hotels. 2008’de NG Sapanca’nın kapılarını açan grup, otelin hemen yanında yer alan arazide inşaasına devam edilen NG Sapanca Club’ı 2020’nin ilk çeyreğinde açmaya hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre orman içinde açılacak otel son trendleri yansıtan lüks ve ferah tasarıma sahip olacak. Otel yetkilileri, “Otelimizde 40 metre kareden 235 metre kareye kadar farklılık gösteren büyüklükte 270 adet oda bulunuyor. Otelimizde 2 adet jakuzili ‘romantik suite’, 100 metrekare genişliği ile daha büyük alana ihtiyaç duyan aileler için 4 adet grand suit ve 2 adet kral dairesi yer alıyor. Büyük kapsamlı kongrelerden özel etkinliklere kadar her türlü toplantı talebine cevap verebilecek kapasitede 8 toplantı salonu, ihtiyaca göre bölünerek 12 salona dönüşebiliyor” diye konuştu. NG Hotels Sapanca’daki oteli dışında Afyon’da da bir oteli bulunuyor. Ayrıca bir süre önce Antalya Göynük’teki eski Phaselis Otel’i satın alan grup, bu oteli de NG Phaselis Bay ismiyle 2021’de devreye alacak.

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