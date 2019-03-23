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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Musa KESLER
23.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şantajcı tosun

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Şantajcı tosun

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla gündeme gelen ‘Tosun’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Interpol dosyası eski yargılamalarının ipucunu verdi. Dosyadaki fotoğrafın peşine düşen Hürriyet, Aydın’ın 2 yıl önce yargılanıp ceza aldığı davanın detaylarına ulaştı. Bu davada, ‘Şantaj, tehdit, hürriyetten alıkoyma’ gibi 5 ayrı suçtan yargılanan Aydın, toplam 7 yıl ceza almış. Aydın, ‘takdir’ ve ‘tahrik’ indirimleriyle bir gün bile cezaevine girmeden kayıplara karışmış.

Çiftlik Bank ile yüzbinlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın’ın daha önce mahkemeden ‘iyi hal’ indirimi ile paçayı kurtardığı ortaya çıktı. Çiftlik Bank soruşturması nedeniyle Interpol tarafından da aranan Aydın’ın için kurumun hazırladığı raporda daha önce yargılandığını gösteren bir fotoğraf da yer aldı. Hürriyet’in peşine düştüğü fotoğrafın yolu Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararına çıktı. Karara göre 23 Haziran 2015’te Aydın, ‘iddiatahmin’ adlı sitesinde çalışan Doğukan Arabacı ‘iddiavadisi’ ismiyle kendi sitesini kurunca aralarında sorun çıktı. Ve Aydın, bir arkadaşıyla birlikte Arabacı’yı zorla bir arabaya bindirip kendi evine götürerek tehdit etti, ‘iddiavadisi’ sitesini de kapattırdı.

TEHDİTLE ŞİFRE ALDI

Olayın mağduru Arabacı şikayetçi oldu ve polise başından geçenleri şöyle anlattı: “Daha önce Aydın’ın yanında çalışıyordum. Ayrıldıktan sonra kendime bir internet sitesi kurdum. Bu internet sitesinin görünümü Mehmet Aydın’a ait sitenin görünümü ile aynıydı. Olay gecesi benim yanıma geldiler. Kollarımdan tutarak ve tartaklayarak zorla arabaya bindirdiler. Mehmet’in evine götürdüler. Döveceklerini söyledikleri için korktum. Kimseden yardım istemedim. Beni tehdit ederek internet sitemin şifresini aldılar. Sitemin şifresini değiştirerek kullanmamı engellediler. Zorla konuşturup uyuşturucu kullandığımı söylettiler. Bu ses ve görüntüleri kaydettiler. ‘Bize para vermezsen bu kaydı internette yayımlayıp seni rezil ederiz’ diyerek şantaj yaptılar. Şikayetçiyim.”

Babası Mehmet Ali Arabacı da ifadesinde Aydın’ın olaydan bir hafta önce zorla evlerine girmeye çalıştığını belirterek “Bilgisayarlarınızı gösterin, siteyi kaldırın, dedi. Hakaret ve tehdit içeren sözler söyledi. Ben de sitenin bana ait olduğunu söyleyip onu uzaklaştırdım. Olay gecesi oğlumu kaçırmışlar ve siteyi kullanılamaz hale getirmişler. Sabaha kadar oğlumu aradım. Başına bir şey geldiğinden korktum. Oğlum sabaha karşı eve gelebildi” dedi.

Şantajcı tosun

FETHİYE’DE YAKALANDI

Dava raporlarında Aydın’ın şu ifadeleri yer aldı: “Şimdi kapatırım, seni döverim burada, o zaman konuşmaya başlarsın! İnşallah şifreyi unutmuşsundur da burada temiz bir dayak yersin benden. Buraya gelişini unutma, tamam mı! Sözümüzü dinlersen sana burada zarar gelmeyecek, biz adam yemiyoruz. Güzel güzel konuşuyoruz. Sadece konuşuyoruz. Yaşın küçük zaten, sana bir şey yapmazlar. Adam gibi yanımda çalış dedim, neyine yetmedi!” Soruşturma sürecinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Aydın, tatil için gittiği Fethiye’de gözaltına alındı. Interpol dosyasına giren fotoğraf da burada çekildi. Soruşturma neticesinde hakkında “kişiler arasındaki konuşmanın kaydedilmesi”, “bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız kazanç”, “çocuğa karşı tehdit ve hürriyetinden yoksun bırakma” ve “şantaj” suçlarından 12 Şubat 2016’da dava açıldı.

7 YIL CEZA 7 AYA İNDİ

MAHKEME, 1 Haziran 2017’de karar duruşmasını yaptı. Mağdur şikayetinden vazgeçtiği için ‘konuşmayı izinsiz kaydetmek’ suçlaması düşürüldü. Aydın önce “tehdit ve hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 3 yıl hapse mahkum edildi. ceza “çocuğa karşı ve birden fazla kişi ile” işlenmiş olması sebebiyle 6 yıla çıktı. Ancak ‘zarar vermeksizin serbest bıraktıklarından’ ceza 2 yıla indirildi. Mağdurun yeni site kurup, Aydın’ın müşterilerini çekmesini ‘haksız tahrik’ sayan mahkeme, cezayı da 1 yıl 6 aya indirdi. Mahkeme, sanıklar üzerinde ‘olumlu etki’ bırakması için takdir yetkisini kullandı, 1 yıl 3 aya indirdi. Mahkeme ‘şantaj’ suçundan da 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Bu suçunda ‘haksız tahrik’ altına işlendiğine kanaat getiren mahkeme, cezayı 9 aya indirdi ve yine sanıklar üzerinde ‘olumlu etki’ bırakması için cezada indirim yaparak 7 aya indirdi ve 40 lira da adli para cezası verdi.

DENETİMLİ SERBESTLİĞE GEREK GÖRÜLMEDİ

MAHKEME daha sonra ”belirli bir maddi zararın bulunmaması, sabıkasız olması, yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaat getirilmiş olması ve kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları itibariyla şimdilik cezaya gerek görülmediğini” belirtti ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. 5 yıl boyunca denetimli serbestlik uygulanmasına karar verdi. Ancak ‘takdiren’ herhangi bir yükümlülük (karakola imza verme) yüklenmesine gerek olmadığına karar verdi. Böylece Aydın toplan 7 yıl hapis cezası almışken, bir gün bile hapis yatmadan yoluna devam etmiş oldu. Dava sürecinde 27 Temmuz 2016’da Aydın hakkında Bursa Asliye Ceza Mahkemeleri’nde uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçlarından bir dava daha açıldı. Aydın ise 31 Temmuz 2016’dan itibaren şirket kurup yüzbinlerce kişiden para toplamaya da başlamıştı. Geriye de Fethiye’de gözaltına alındığında emniyette çekilen Hawai tişörtlü ve piercingli fotoğrafı kaldı.

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış
daha fazla video için

 

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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