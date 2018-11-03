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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Banu ŞEN/İZMİR
03.11.2018 - 23:43, Son Güncelleme:

Şans kapıyı İzmir’de çaldı

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
Şans kapıyı İzmir’de çaldı

Suriye’deki savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Muhammed Feras Fattal ve ailesinin yüzüne şans İzmir’de güldü. Fattal önce Türk-Arap İş Adamları Derneği İzmir Şubesi’nde çalıştı, sonra Bayyurt Şirketler Topluluğu’na başvurdu. Fattal, şirketin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ihracatının başına geçti.

MUHAMMED Feras Fattal, Suriye’de makine mühendi-siydi. Ülkesinde savaş çıkınca her şey tersine döndü. Evini ve işini bırakarak zorlu bir yolculuğun ardından Türkiye’ye geldi, İzmir’e yerleşti. İş arayışına başladı. Ailesiyle zor günler geçiren Fattal’ın şans bu kez yüzüne güldü. Tesadüf eseri hikâyesini öğrenen özel bir şirketler grubu ona kapılarını açtı. Fattal, grup şirketlerinin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya yönelik ihracatının sorumlu tek ismi oldu.

ÜNİVERSİTEDE GÖREVLİ

Muhammed Feras Fattal Halep’te yaşıyordu. Suriye’deki savaş öncesi 10 yıl süreyle Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt’te çeşitli firmaların dış ticaret uzmanı olarak çalıştı. Fattal, daha sonra kendi mühendislik ofisini kurdu. Dış ticarette başarı yakalayınca ikinci ofisini de açtı. Aynı zamanda Halep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde de öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Fattal, bu sırada iki çocuk sahibi oldu. Bir yıl sonra ise Suriye’de iç savaş çıktı. Ailesiyle direndi. Ülkelerini terk etmeyerek beş yıl boyunca dayandı. Ancak ekonominin bozulması ve ölümün artık burunlarının dibine gelmesiyle sonunda her iki ofisi de kapandı.

Savaşın bir gün sona ereceği umudu tükenince de son çare olarak, çocukları için yeni bir yaşam kurmaya, Türkiye’ye gelmeye karar verdi. İlk önce iş bulup yeni bir yuva kurma ümidiyle İstanbul’a yerleşti. İlk önce İstanbul’a gelen Fattal, üniversite mezunu olması ve İngilizce bilmesine rağmen iş bulamadı. Avrupa’ya gitmeyi ise hiç istemedi. Tam dönmeye karar vermişti ki İstanbul’da tanıştığı İzmirli bir ailenin kendisine telefonla ulaşıp, “Gel bizimle İzmir’de kal, iş bulunca düzenini kurarsın” teklifiyle karar değiştirdi. Bu kez İzmir’e geldi. 5 ay boyunca iş aradı. Sonunda Türk Arap İş Adamları Derneği İzmir Şubesi’nde çalışmaya başladı. 

‘İKİ ŞİŞME YATAK ALABİLDİM’

KİRALADIĞI eve sadece iki yastık ile iki şişme yatak alabildiğini söyleyen Muhammed Feras Fattal, Hürriyet’e şunları söyledi: “O zor günlerin sonunda dernekte çalışmaya başlamak benim için ilk büyük şanstı. Ardından Bayyurt Şirketler Topluluğu’na başvurdum. Mülakatın ardından işe kabul edildim. Burada verilen imkân benim için çok değerli. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ihracatından sorumluyum. Yurtdışında şirketi temsil ederken bir Türk olarak biliniyorum. Türkler pozitif insanlar. Başınıza bir şey gelirse 10 kişi yardıma koşuyor. Çocuklarım Türk okullarında Türk çocuklarıyla eşit eğitim görüyor.”

Banu ŞEN
Banu ŞEN
bsen@hurriyet.com.tr
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