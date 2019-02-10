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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.02.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında üretiliyor, ABD'de tüketiliyor

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Şanlıurfa'nın Suriye sınırında üretiliyor, ABD'de tüketiliyor

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ivesi cinsi koyunların sütünden elde edilen yoğurt ve farklı çeşitlerdeki peynirler, başta ABD olmak üzere Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Kuveyt gibi farklı ülkelere ihraç ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ivesi cinsi koyunların sütünden elde edilen yoğurt, peynir ve yağ gibi ürünler, Şanlıurfa'da bir firma tarafından başta ABD olmak üzere farklı ülkelere ihraç ediliyor.

Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir firma, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde özenle bakılan, yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen ivesi cinsi koyunların sütlerini ihaleyle günlük alarak, yoğurt, çeşitli türlerde peynir ve kentin tescilli lezzetlerinden sadeyağa dönüştürüyor.

Şanlıurfanın Suriye sınırında üretiliyor, ABDde tüketiliyor

İşletmedeki 35 bin koyunun tam otomatik makinelerde sağılmasının ardından havayla temas etmeden araçlarla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya ulaşan sütler, buradaki laboratuvarlarda incelendikten sonra gerekli işlemlerden geçirilerek, gıda mühendislerinin denetiminde kaliteli ürünlere dönüşüyor.

Yaklaşık 150 kişiye istihdam olanağı sağlayan söz konusu ürünler, başta ABD olmak üzere Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Kuveyt gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.


Şanlıurfanın Suriye sınırında üretiliyor, ABDde tüketiliyor

"YÜZDE 100 KOYUN SÜTÜNDEN"

Firmanın ortaklarından Recep Vardarlı, AA muhabirine, ihracata yönelik üretim yaptıklarını ve bu anlamda en kaliteli ürünleri ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Koyun sütünün içerik anlamında çok zengin olduğunu, bundan dolayı koyun sütünden elde edilen ürünlerin de tercih edildiğini vurgulayan Vardarlı, şunları kaydetti:


Şanlıurfanın Suriye sınırında üretiliyor, ABDde tüketiliyor

"Biz yüzde 100 koyun sütünden ürünler elde ediyoruz. Ana hedefimiz ihracat. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Labne, tulum, feta (salamura peynir), beyaz peynir, sadeyağ ve yoğurt üretiyoruz. Ceylanpınar'daki TİGEM'in çiftliğinden aldığımız makineyle sağılmış ve hijyenik olan yüzde 100 koyun sütünden, daha çok peynir çeşitleri, yoğurt ve sadeyağ gibi kaliteli ürünler imal edip başta ABD olmak üzere farklı ülkelere ihraç ediyoruz. Şu an dünyada yüzde 100 koyun sütüyle ürün elde eden az sayıdaki firmalardan biriyiz. 


Şanlıurfanın Suriye sınırında üretiliyor, ABDde tüketiliyor

Yurt içinde pek satışımız yok, kaliteli ürün yaptığımız için yurt dışından bayağı talep görüyoruz. Müşterilerimizin taleplerine göre ürün dizayn edip gönderiyoruz. Günlük 45-50 ton koyun sütü temin ediyoruz. Yaklaşık bin ton üründen, altı aylık sezonda 8-10 milyon dolarlık ihracat geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Koyunlar yaklaşık 6 ay süt veriyor, bunun için diğer dönemlerde ham madde olmadığından üretim yapamıyoruz."


Şanlıurfanın Suriye sınırında üretiliyor, ABDde tüketiliyor

Firmanın dış ticaret sorumlusu Mustafa Acar ise kalitenin, sütü elde ettiklerin hayvanlardan başladığını dile getirerek, koyunların bu anlamda sağlıklı ve hijyenik ortamda bulunmasının önemine dikkati çekti.



Şanlıurfanın Suriye sınırında üretiliyor, ABDde tüketiliyor

İvesi ırkının süt anlamında ününün herkesçe bilindiğini ve buna sahip oldukları için şanslı olduklarını vurgulayan Acar, "Sütümüz kaliteli, ardından sütleri havayla temas etmeden tanklarla fabrikaya getiriyoruz. Burada da hijyenik ortamda mühendislerin denetiminde lezzetli ürünler elde ediyoruz. Dolayısıyla her türlü olanak bizde mevcut. Ürünlerimizin kalitesinden de eminiz." dedi.


Şanlıurfanın Suriye sınırında üretiliyor, ABDde tüketiliyor

Koyun sütünün protein ve yağ yapısıyla çok değerli olduğunu vurgulayan Acar, "Biz de bu kaliteli sütün hakkını vererek, kaliteli ürünler yapıp ülkemizin ihracatına katkıda bulunuyoruz. Orta Doğu pazarından aşırı talep var." diye konuştu.


Şanlıurfanın Suriye sınırında üretiliyor, ABDde tüketiliyor

Acar, şunları söyledi:
"Bazı ülkelere yoğurt, bazılarına sadeyağ, kimi ülkelere ise peynir ağırlıklı çalışıyoruz. Bizim en büyük avantajımız yüzde 100 koyun sütüne sahip olmamız. ABD'ye yüzde 100 koyun sütü olduğu zaman ihraç edebiliyorsunuz. Bizim de elimizde bu ham madde var dolayısıyla bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Peynirlerimizi ABD'ye gümrüksüz ihracat yapmaya iznimiz var ayrıca Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Kuveyt gibi ülkelerden de sadeyağ anlamında ciddi talepler var."


Şanlıurfanın Suriye sınırında üretiliyor, ABDde tüketiliyor

 

 

 

 

 

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