Şanlıurfa'nın Suriye sınırında üretiliyor, ABD'de tüketiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen ivesi cinsi koyunların sütünden elde edilen yoğurt, peynir ve yağ gibi ürünler, Şanlıurfa'da bir firma tarafından başta ABD olmak üzere farklı ülkelere ihraç ediliyor.



Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir firma, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde özenle bakılan, yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen ivesi cinsi koyunların sütlerini ihaleyle günlük alarak, yoğurt, çeşitli türlerde peynir ve kentin tescilli lezzetlerinden sadeyağa dönüştürüyor.

İşletmedeki 35 bin koyunun tam otomatik makinelerde sağılmasının ardından havayla temas etmeden araçlarla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya ulaşan sütler, buradaki laboratuvarlarda incelendikten sonra gerekli işlemlerden geçirilerek, gıda mühendislerinin denetiminde kaliteli ürünlere dönüşüyor.

Yaklaşık 150 kişiye istihdam olanağı sağlayan söz konusu ürünler, başta ABD olmak üzere Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Kuveyt gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.





"YÜZDE 100 KOYUN SÜTÜNDEN"

Firmanın ortaklarından Recep Vardarlı, AA muhabirine, ihracata yönelik üretim yaptıklarını ve bu anlamda en kaliteli ürünleri ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Koyun sütünün içerik anlamında çok zengin olduğunu, bundan dolayı koyun sütünden elde edilen ürünlerin de tercih edildiğini vurgulayan Vardarlı, şunları kaydetti:





"Biz yüzde 100 koyun sütünden ürünler elde ediyoruz. Ana hedefimiz ihracat. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Labne, tulum, feta (salamura peynir), beyaz peynir, sadeyağ ve yoğurt üretiyoruz. Ceylanpınar'daki TİGEM'in çiftliğinden aldığımız makineyle sağılmış ve hijyenik olan yüzde 100 koyun sütünden, daha çok peynir çeşitleri, yoğurt ve sadeyağ gibi kaliteli ürünler imal edip başta ABD olmak üzere farklı ülkelere ihraç ediyoruz. Şu an dünyada yüzde 100 koyun sütüyle ürün elde eden az sayıdaki firmalardan biriyiz.





Yurt içinde pek satışımız yok, kaliteli ürün yaptığımız için yurt dışından bayağı talep görüyoruz. Müşterilerimizin taleplerine göre ürün dizayn edip gönderiyoruz. Günlük 45-50 ton koyun sütü temin ediyoruz. Yaklaşık bin ton üründen, altı aylık sezonda 8-10 milyon dolarlık ihracat geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Koyunlar yaklaşık 6 ay süt veriyor, bunun için diğer dönemlerde ham madde olmadığından üretim yapamıyoruz."





Firmanın dış ticaret sorumlusu Mustafa Acar ise kalitenin, sütü elde ettiklerin hayvanlardan başladığını dile getirerek, koyunların bu anlamda sağlıklı ve hijyenik ortamda bulunmasının önemine dikkati çekti.







İvesi ırkının süt anlamında ününün herkesçe bilindiğini ve buna sahip oldukları için şanslı olduklarını vurgulayan Acar, "Sütümüz kaliteli, ardından sütleri havayla temas etmeden tanklarla fabrikaya getiriyoruz. Burada da hijyenik ortamda mühendislerin denetiminde lezzetli ürünler elde ediyoruz. Dolayısıyla her türlü olanak bizde mevcut. Ürünlerimizin kalitesinden de eminiz." dedi.





Koyun sütünün protein ve yağ yapısıyla çok değerli olduğunu vurgulayan Acar, "Biz de bu kaliteli sütün hakkını vererek, kaliteli ürünler yapıp ülkemizin ihracatına katkıda bulunuyoruz. Orta Doğu pazarından aşırı talep var." diye konuştu.





Acar, şunları söyledi:

"Bazı ülkelere yoğurt, bazılarına sadeyağ, kimi ülkelere ise peynir ağırlıklı çalışıyoruz. Bizim en büyük avantajımız yüzde 100 koyun sütüne sahip olmamız. ABD'ye yüzde 100 koyun sütü olduğu zaman ihraç edebiliyorsunuz. Bizim de elimizde bu ham madde var dolayısıyla bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Peynirlerimizi ABD'ye gümrüksüz ihracat yapmaya iznimiz var ayrıca Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Kuveyt gibi ülkelerden de sadeyağ anlamında ciddi talepler var."



