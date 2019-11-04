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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.11.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da sulu tarımın ekonomiye katkısı 2 milyar lirayı aştı

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Şanlıurfa'da sulu tarımın ekonomiye katkısı 2 milyar lirayı aştı

Şanlıurfa'da bu yıl sulanan 304 bin hektarın üzerindeki araziden ülke ekonomisine sağlanan katkının 2 milyar lirayı aştığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığının DSİ aracılığıyla yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına, tarımda su tasarrufu sağlanmasına, çiftçilerin kazançlarının doğrudan ve dolaylı yollarla artırılmasına ve ülke tarımına katkı sunulmasına devam edildiği belirtildi.

Klasik sulama sistemlerinde 8 hektarlık sulama alanına saniyede ortalama 30 litre su verilirken modern sulama yöntemlerinden yağmurlama ve damlama sulamalarda 8 hektara saniyede ortalama 10 litre su verilerek ciddi oranda tasarruf sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 304 bin 33 hektar arazide yapılan sulu tarım, bu yıl ülkemiz ekonomisine 2 milyar 228 milyon 247 bin 500 lira katkı sağlamıştır. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinin de doğrudan ve dolaylı artışını sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz." 

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