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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.10.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Şanlıurfa'da pamuk sevinci

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Şanlıurfa'da pamuk sevinci

Türkiye'nin pamuk üretiminde ilk sıralarda yer alan Şanlıurfa'da bu sezonun verimli geçmesi üreticileri sevindirdi.

Türkiye'de pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 40'ının yapıldığı Şanlıurfa'da, yüksek verim sayesinde bu sezon 1 milyon 200 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olması nedeniyle "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk, lifiyle tekstile, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında geliyor.

Sağladığı avantajlarla Türkiye'nin tekstilde söz sahibi olmasına katkı sunan pamukta Şanlıurfa, ülke üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor.

Geçen yıl 2 milyon 314 bin dönüm alandan yaklaşık 1 milyon 30 bin ton pamuk elde edilen kentte, GAP Eylem Planı kapsamında yürütülen sulama yatırımlarının olumlu etkisiyle pamuk ekim alanı 2 milyon 500 bin dönüme ulaştı.

İnsan ve makine gücüyle bir süre önce başlayan hasatta verimin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürüyor.

HEDEF 1 MİLYON 200 BİN TON

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sulamaya açılan arazilerin artmasıyla pamuk üretim alanlarının da giderek çoğaldığını söyledi.

Eyyüpoğlu, tekstilin ham maddesi pamuğun ülke için stratejik bir ürün olduğunun altını çizerek, bu ürünün istihdama ve ekonomiye büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Kentte eylül ayında başlayan hasat döneminin bereketli bir şekilde sürdüğünü aktaran Eyyüpoğlu, verimin sevindirici seviyelerde olduğunu ifade etti.
Eyyüpoğlu, "Bu yıl rekolte çok iyi. 1 milyon 200 bin ton kütlü pamuk elde etmeyi bekliyoruz." dedi.

Verimin yüksek olmasının üreticiyi sevindirdiğini ancak fiyatların düşük seyrettiğini ifade eden Eyyüpoğlu, "Verimden çok memnunuz. Çiftçilerimiz yüksek verim sayesinde iyi miktarda pamuk elde edecekler. Ton fiyatı ise geçen yıl 4 bin lira civarındaydı. Bu yıl tonu 3 bin 300 lira civarında seyrediyor. Biz fiyatın ton başına 4 bin lira civarında olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

DÖNÜMDE 500 KİLOGRAM CİVARINDA ÜRETİM

Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan da ilçelerinde 500 bin dönüm arazide pamuk üretiminin yapıldığını bildirdi.

Ayhan, bölgelerinde kaliteli pamuk üretiminin yapıldığını vurgulayarak, "Bu yıl ilçemizde 300 bin ton kütlü pamuk üretilmesini bekliyoruz. Verim son derece güzel. Çiftçilerimiz dönüm başına 500 kilogramın civarında üretim elde ediyorlar." dedi.

Pamuk üreticisi Cuma Toraman ise yaklaşık 120 dönüm alanda pamuk hasadı yaptığını ve verimden memnun olduğunu ifade ederek, yaklaşık 60 ton pamuk hasat etmeyi hedeflediğini kaydetti.

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