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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
03.10.2018 - 15:57, Son Güncelleme:

Şanlıurfa’da beyaz altın hasadı başladı

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Şanlıurfa’da beyaz altın hasadı başladı

Türkiye'de pamuğun büyük bir bölümünün üretildiği Şanlıurfa’da tarımda makineleşmenin hızla gelişmesiyle hasat daha kolay hale gelirken, pamukta hasat başladı.

TÜRKİYE'nin pamuk üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Şanlıurfa'da çiftçiler, yüksek rekolte beklentisiyle tarlalarda hasada başladı. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaşmasının ardından ekim alanı artan pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor. Pamuk, tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne ciddi oranda ham madde sunuyor. Tarımda makineleşmenin hızla gelişmesiyle de hasat daha kolay hale gerilerek, aylarca süren pamuk toplama işleminin de önüne geçildi.

Şanlıurfa’da beyaz altın hasadı başladı

Tarlalarda çiftçilerle bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, pamuk hasadının gündüz yapılması gerektiğini vurguladı. Pamuğun gündüz toplanmasının önemine değinen Çiftçi, "Şanlıurfa Türkiye pamuğunun yüzde 47'sini tek başına üreten bir il. Pamuk hasat sezonu başladı. Tüm pamuk hasadı yapan üreticilere kazançlı ve verimli hasatlar diliyorum. Pamuğun toplanması çok önemli. Pamuk gündüz toplanılmalı. Pamuk toplanıldıktan sonra harmanlanma sisteminde dikkatli davranılmalıdır. Çünkü Şanlıurfa pamuğunun markalaşması gerekiyor. Yüksek rekoltede ürettiğimiz bu ürünü kendi elimizle kötü yapmamamız gerekiyor. Daha sonra çırçır fabrikalarının iyi işletmesi sonucu katma değeri yüksek bir ürün haline gelecek. Ve inanıyorum ki beyaz altın dediğimiz pamuk Şanlıurfa'nın geleceğine katkı sağlayan bir ürün olacak. Tüm pamuk üreticilerine bol bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

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