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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.08.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Şanlıurfa lider konuma ulaştı

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Şanlıurfa lider konuma ulaştı

TÜRKPATENT'ten en çok coğrafi işaret tescili alan il Şanlıurfa olurken, bölge kategorisinde Karadeniz Bölgesi öne çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bağlı kuruluşu TÜRKPATENT verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin farklı illerinden coğrafi işaret tescili almak için yapılan başvurulara her gün yenileri ekleniyor. 
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Bu alanda başvuruları illerden valilikler, belediyeler, sanayi ve ticaret odaları, ziraat odaları ve dernekler gerçekleştiriyor. 

TÜRKPATENT'in kurulduğu 24 Haziran 1994'ten bu yılın temmuz ayı sonuna kadar 435 ürünün "coğrafi işaret" olduğu yönünde kurumdan onay alındı. 420 ürünün tescili için değerlendirmeler devam ediyor. 

Şanlıurfa, coğrafi işaret yarışında 27 ürünle ilk sırada yer alıyor. İlin çiğ köftesi, sadeyağı, ciğer kebabı, şıllık tatlısı, tırnaklı ekmeğinin de aralarında bulunduğu ürünleri coğrafi işaret tescili aldı. Baklavası, fıstığı, muskası, kutna kumaşı gibi 24 ürünü tescillenen Gaziantep, listede ikinci sırada bulunuyor. İzmir, Ege inciri, Bergama halısı, boyozu ve kumrusunun da aralarında bulunduğu 17 ürünle 3'üncü olurken, Kırkağaç kavunu, mesir macunu, Gördes el halısının olduğu 13 ürünü tescillenen Manisa 4'üncü sırada yer alıyor. Hartlap bıçağı, yemenisi, dondurmasıyla Kahramanmaraş ve Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu, Kızılcahamam bazlaması gibi ürünleriyle Ankara, 12'şer ürünle bu illeri takip ediyor. 

KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÖNDE

Coğrafi işaret tescilinde bölgelere bakıldığında ise Karadeniz Bölgesi 84 ürünüyle ilk sırayı aldı. Bu bölgeyi 72 coğrafi işaretli ürünüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 67 ürünle Ege Bölgesi izledi. Diğer bölgelerden de çok sayıda ürün coğrafi işaret tescili aldı. 

11. Kalkınma Planı kapsamında coğrafi işaret tescili alan ürünlerin daha iyi değerlendirilebilmesi için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Fikri mülkiyet sisteminde hukuki altyapı ve uygulamanın güçlendirilmesi, fikri mülkiyet haklarının oluşmasını destekleyen ekosistemin geliştirilmesi ve bu hakların ticarileştirilmesinin hızlandırılması amaçlar arasında bulunuyor. 

Bu çerçevede, tescil edilme potansiyeli bulunan coğrafi işaretlerin başvuru öncesi hazırlık süreçlerine, tescil sonrası satış ve pazarlama ağının geliştirilmesine yönelik ihtiyaçlar belirlenecek, buna yönelik ilgili paydaşlarla kapasite geliştirme projeleri uygulanacak. 
Cografi işaretler alanında yönetişim süreçleri geliştirilerek, ticaretine yönelik yeni platformlar oluşturulacak ve denetim faaliyetleri etkinleştirilecek. 
İhracat potansiyeli bulunan tescilli coğrafi işaretli ürünler seçilerek, bunların yurt dışında da tescil edilmesi sağlanacak ve ürünlerin tanıtımı yapılacak. 

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