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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.12.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Şanghay’da 'Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İş Birliği Beklentileri' paneli düzenlendi

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Şanghay’da 'Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İş Birliği Beklentileri' paneli düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "Turkey Today/ Bugünün Türkiye'si" panellerinin Çin ayağı "Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İş birliği Beklentileri" paneli Şanghay’da gerçekleştirildi.

Çin’in finans kenti Şanghay’da, Şangay Üniversitesi Küresel Araştırmalar Merkezi iş birliğiyle "Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İş Birliği Beklentileri" paneli düzenlendi.

Panele, Türkiye'nin Şangay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Şanghay Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü Guo Çanggang, Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Altay Atlı, akademisyenler, gazeteciler ve iş adamları katıldı.

Şanghay Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü Guo, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin Türkiye’nin başka alternatifleri olduğu gerçeğini kabul etmesi gerektiği ve yeni dostlar ile müttefikler arayışında olduğu şeklindeki açıklamalarının Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından desteklendiğini kaydetti.

Guo, Çin’in de benzer bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtti.

Şanghay’da Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İş Birliği Beklentileri paneli düzenlendi

Son 2 yılda iki ülke ilişkilerinin ivme kazandığına ve üst düzey ziyaretlerin arttığına dikkati çeken Guo, Türkiye’nin jeopolitik konumunun Kuşak ve Yol Projesi için çok önemli olduğunu ve giderek bir enerji ve lojistik merkezi haline geldiğinin altını çizdi.

Guo, Kuşak ve Yol Projesi çerçevesinde Türkiye ile iş birliği yapan Çin’in, bu sayede Avrupa Birliği'ne de yakınlaştığı dile getirdi.

Türkiye’de ağustos ayında piyasalarda yaşanan çalkantıda bile Türk ekonomisine olan güvenin sarsılmadığını belirten Guo, Türkiye’ye yapılan yatırımların devam ettiği ifade etti.

Guo, iki ülke arasında sadece hükümetler arası değil, siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra halklar arasında da yakın ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ve Türkiye ve Çin’in birbirlerini Batı medyası yerine doğrudan tanımasının elzem olduğunu aktardı.

Türkiye’de daha fazla Çin Araştırmaları Merkezi kurulması gerektiğini kaydeden Guo, ülkeler arası öğrenci değişim programlarının geliştirilmesi ve benzeri etkinliklerin arttırılmasının karşılıklı anlayışın artması adına çok önemli olduğu kaydetti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın da "Türk Dış Politikasının Öncelikleri: Otonom Bir Yaklaşımın Doğuşu” başlıklı sunumunda dünya siyasetinde meydana gelen dönüşümü ve Türkiye’nin bu süreçteki dış politikasını ele aldı.

Şanghay’da Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İş Birliği Beklentileri paneli düzenlendi

Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise “Türkiye Ekonomisi’nin Görünümü ve Türkiye ile Çin Arasındaki Yatırım ve Ticareti Artırma Potansiyeli” adlı sunumunda “Yeni Ekonomi Programı’nın uygulamaya konmasının ardından öncü göstergeler ekonomide dengelenmenin başladığını, mali dengelerin korunduğunu gösterdiğini kaydederek, 2019 yılı değişim programının ve parametrelerinin daha netleşeceği bir yıl olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan ise “Türkiye Ekonomisi: Büyüme ve Çinli Yatırımcılar için Fırsatlar” başlıklı sunumunda, Türkiye’de artan gelirin alt gelir gruplarına da yayılarak, ülkeyi dünya ekonomisi için önemli bir pazar haline getirdiğini kaydetti.

Yazgan, özellikle Avrupa Birliği ile imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasının Türkiye’ye yatırım yapacak doğrudan sermaye yatırımlarına ve Avrupa’ya da erişim sağlayacağına dikkati çekti.

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