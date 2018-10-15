Şangay’daki dev etkinliğe 5 şirketi ile katılacak
Ata Grubu, 5-10 Kasım tarihleri arasında Çin’in Şangay kentinde gerçekleşecek “China International Expo’ya (CIIE), beş şirketi ile katılacak. Çin, 5 yıl içinde 10 trilyon doların üzerinde ürün ve servis ithal etmeyi hedefliyor.
ÇİN ticaret sistemine büyük katkı sağlaması ve dünya ticaretiyle entegrasyonuna yeni bir ivme kazandırması beklenen “China International Import Expo”, 5-10 Kasım tarihlerinde Şangay’da gerçekleştirilecek. Ata Grubu bu fuara 5 şirketiyle katılım sağlayarak, Türkiye’den en fazla şirketle yer alan grup oluyor.
Ata Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Çin’in potansiyeline inanan ilk Türk şirketlerden olduklarını hatırlatarak, dünyanın 2. en büyük ekonomisi ve ithalatçısı olan ülkede, 2012 yılından bugüne yürütmekte oldukları hızlı servis restoran operasyonlarının, sürdürülebilir şekilde büyümeye devam ettiğinin altını çizdi. Kurdoğlu, “Çin, özellikle Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’ne dahil olan ülkelerle ticari ilişkilerini daha da geliştirmek istiyor. Türkiye’den bu pazarda yer almak isteyen şirketlerimiz için halen büyük bir potansiyel var. Bizim de 5 şirketimizle katılım gösterdiğimiz CIIE’yu, bu stratejinin sacayaklarından birisi olarak görüyorum” dedi.
Ata Grubu çatısı altında yer alan beş şirketi; TFI Tab Gıda Yatırmları, Arbeta Turizm, AtaKey, Ata Sancak ve grubun teknoloji şirketi ATP ile fuara katılacak.
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