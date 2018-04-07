Şangay Altın Borsası'ndan Borsa İstanbul'a ziyaret
Şangay Altın Borsası Başkanı Jin Pu Jiao ve beraberindeki heyetin ziyaretinde, iki ülkenin de uluslararası piyasalara entegre pazarları ve söz sahibi konumları nedeniyle iş birliğinin ticareti artıracağı üzerinde duruldu.
Şangay Altın Borsası Başkanı Jin Pu Jiao, Borsa İstanbul'u ziyaret etti. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Şangay Altın Borsası Başkanı Jin Pu Jiao ve beraberindeki heyet, Borsa İstanbul AŞ Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Çetinkaya'yı ziyaret etti.
Çin ve Türkiye'deki altın piyasalarına ilişkin yapılacak muhtemel iş birlikleri ile ilgili olarak gerçekleşen ziyarette, son yıllarda güçlü bir ivmeye ve hızlı büyümeye sahip olması nedeniyle altın sektörü ticaretinin iki ülke piyasaları arasında artırılması konuları değerlendirildi.
Bu doğrultuda her iki ülkenin de uluslararası piyasalara entegre pazarları ve söz sahibi konumları nedeniyle iş birliğinin ticareti artıracağı üzerinde duruldu.
Şangay Altın Borsası temsilcileri; Türkiye'nin hem coğrafi olarak bulunduğu yer, farklı saat dilimleri nedeniyle etkin bir işlem saatine sahip olması hem de uluslararası bir finans merkezi olma çalışmaları dolayısıyla muhtemel faaliyetlerle ilgili Borsa İstanbul yetkilileriyle fikir alışverişinde bulundu.
Görüşmeler karşılıklı iyi dilek temennileri ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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