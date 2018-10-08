Sancak Ailesi, Cardtek’in yüzde 54’ünü aldı
Sancak Ailesi’nin sahip olduğu MT Grup, uluslararası çapta yenilikçi ödeme sistemleri çözümleri sunan Cardtek’e, yüzde 54 hissesini alarak ortak oldu. Cardtek’in yüzde 24 hissesi ise iki yıl önce Revo Capital ve MV Holding tarafından alınmıştı.
KONUYA ilişkin açıklama yapan Cardtek CEO’su Turgut Güney; “Cardtek, kurulduğu günden bu yana birçok ilke imza atan bir firma. Yıllar içerisinde gösterdiğimiz performansımızla yerli ve yabancı birçok yatırımcının dikkatini çektik ve çekmeye de devam ediyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirmemizde bize önemli katkılar sağlayan MV Holding ve Revo Capital’in ardından, çeşitli sektörlerde yatırımları bulunan MT Grup, hisselerimizin %54’ünü aldı. Çok başarılı bir gelişim gösteren ve ürettiği teknoloji ile bir çok global ilke imza atan Cardtek, kendi alanının güçlü firmalarından oluşan hissedarlarının sağlayacağı motivasyon ile birlikte Türkiye’deki varlığını güçlendirirken, inovatif ürünlerle yurtdışına daha fazla yatırım yapma hedefini de koruyacak” dedi.
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