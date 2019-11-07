Sanayileşme seferberliği

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, imalat sanayisinde bu yıl 165 milyar doları yakalaması beklenen ihracat rakamını, 2020 sonunda 178 milyar dolara çıkartabilmek için seferberlik başlatıyor. Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) yüzde 50’si imalat sanayisi sektörlerinde yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilirken, KOSGEB desteklerinden imalat sanayisine ayrılan pay da yüzde 75’e çıkartılacak. Demiryolu-liman bağlantıları için yeni iltisak hatları devreye alınacak. 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda imalat sanayisinde yerli firmaların teknolojik kabiliyetlerini yükseltmek ve sektörün ihracat payını artırmak amacıyla alınacak önlemlere yer verildi. Bu kapsamda Bakan Mustafa Varank tarafından daha önce kurulacağı açıklanan Sanayileşme İcra Kurulu, ilk kez 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer aldı. Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere oluşturulacak kurulda, Cumhurbaşkanı başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticileri yer alacak.

Yerli imalat sanayisi firmalarının ekonomik yönden desteklenmesi için de önlemler alınacak. Mevcut kredi garanti sisteminin etkinliği artırılacak, Kredi Garanti Fonu’nun yüzde 50’sinin imalat sanayisi sektörlerinde yatırım ve ihracat kredilerine tahsis edilme hedefi doğrultusunda, öncelikli sektörlerde imalat, yatırım ve ihracatçı firmalara kefalet kullandırımında öncelik verilecek. Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Türk Eximbank’ın öz sermayelerinde 750’şer milyon TL artırıma gidilirken, KOSGEB destekleri de artırılacak.

KOSGEB desteklerinden imalat sanayisine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75’e, öncelikli imalat sanayisi sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 50’ye çıkartılacak. Hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modellerine kademeli olarak geçilecek. Bakanlık bünyesinde kurulacak Girişim Sermayesi Kaynağı için de ulusal ve uluslararası kuruluşlarla görüşmeler yapılarak, fona katılımları hedeflenecek.

SAVUNMA SANAYİSİ İÇİN PORTAL OLUŞTURULACAK

ÜRETİCİLERİN test, muayene ve sertifikasyon ihtiyaçları için de çalışmalar yapılacak. Bu doğrultuda, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda üreticilerin ihtiyaçları tespit edilerek yerli test ve sertifikasyon altyapıları envanteri çıkarılacak, test altyapılarının verimli kullanımını ve ihracata yönelik ihtiyaç duyulan test/muayene altyapılarının berillenmesini sağlayacak portal oluşturulacak.

YENİ LOJİSTİK MERKEZLERİ



SANAYİCİLERİN rekabet gücünün artırılması amacıyla demiryolları ile limanların doğrudan bağlantılarının sağlanması için çalışma yapılacak. Bu kapsamda Mersin (Yenice), Konya (Kayacık) ve Kars lojistik merkezleri 2020 yılı içerisinde işletmeye açılırken, 14 adet iltisak hattı (Ana hatlardan depo, fabrika gibi tesislere çekilen demiryolu bağlantı hattı) yapım projeleri de 2020 yılı yatırım programına alınacak.