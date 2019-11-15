Sanayiden ‘büyüme’ sinyali

EKONOMİK büyümenin öncü göstergelerinden biri olan sanayi üretimi eylül ayında 12 aydan sonra ilk kez artış gösterdi. Ağustos 2018’den bu yana negatif tarafta olan sanayi üretimi endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 3.4 artarak, yeniden pozitif bölgede yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 3.2 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.17 artış gösterdi. Bu dönemde 119.6 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl eylülde 114.8 seviyesinde bulunuyordu. Eylül ayındaki bu artış, sanayi üretiminde dip seviyelerden dönüşün ve ekonomide yeniden büyüme dönemlerine girilmesinin belirtileri olarak değerlendirildi.

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde negatif bölgede olan gruplar olsa da üretimin geneline yayılan artışlar yaşandı. Özellikle yüksek teknoloji ürünleri başta olmak üzere tekstil, giyim, deri, gıda ürünleri imalatı sektörlerindeki artış dikkati çekti. Eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0.4 artış gösterdi. Ekonominin diğer sektörlerini desteklemesi açısından önem taşıyan kimya üretiminde yıllık bazda yaşanan yüzde 3’lük artış sanayi üretimindeki genel artışta etkili oldu. Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 azaldı.

Otomotiv ve inşaat sektörlerine yönelik son dönemde alınan tedbirler ve verilen desteklerin etkisiyle endekslerde görülen toparlanma belirtileri de söz konusu sektörler için gelecekte daha iyimser bir tablonun ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), idari kayıtlara dayanılarak hazırlanan yeni sanayi üretimi endeksinin milli gelir serisiyle daha uyumlu olduğunu söyledi.

BÜYÜMENİN ÖNCÜ GÖSTERGELERİ CANLANIYOR

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Twitter hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi istatistiklerini değerlendirdi. Büyümenin öncü göstergelerine değinen Varank, “Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3.4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü. Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor” değerlendirmesinde bulundu. Varank, eylülde, Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Ekonomik Güven endekslerinin tümünde yukarı yönlü hareket olduğuna işaret ederek, “Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor” dedi.