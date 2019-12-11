Sanayide verimlilik arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 yükseldi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.



Avrupa Topluluğu'nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,64 artarak 111,16 seviyesine çıktı.



Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 111,44 olarak gerçekleşti.



ÇALIŞILAN SAAT BAŞINA ÜRETİM YÜZDE 1,98 ARTTI



Çalışılan saat başına üretim endeksi de yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,08 artışla 117,44 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi de temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,98 artarak 119,82 olarak hesaplandı.

Ana sanayi grupları bazında incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 1,28 ile "ara malı"nda gerçekleşti. Çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış ise yüzde 7,65 ile "enerji"de görüldü.