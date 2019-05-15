Sanayide pozitif trend sürüyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre sanayi üretimi martta takvim etkisinden arındırılmış olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 azalırken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak şubat ayına göre yüzde 2.1 arttı. Sanayi üretiminde Aralık 2018’de yüzde 9.9 ile hızlanan daralma hızı ocak, şubat aylarında yavaşlamıştı. Daralma hızındaki ivme kaybı martta da devam etmiş oldu. Yıllık azalışta ılımlı bir gerileme rakamlarına ulaşılması ve aylık üretimde artış yaşanması sanayi için pozitif olarak yorumlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimindeki pozitif trendin devam ettiğini belirterek, “Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paketle sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız” ifadesini kullandı.

TOPARLANMA İŞARETİ

AA Finans “Sanayi Üretimi Beklenti Anketi”ne katılan ekonomistler, martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.5 azalacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise bir önceki aya göre yüzde 1.6 artacağını öngörüyordu. İki veri de beklentilerden iyi geldi. Sanayi üretim endeksi martta yıllık bazda arka arkaya yedinci ayda da daralsa da, daralma hızındaki ivme kaybının üç aydır devam ediyor olması, ilk çeyreğe ilişkin verilerin tamamlanmasının ardından ekonomide bu dönemde toparlanmaya işaret ediyor. Sanayi üretimi arındırılmış olarak TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı çeyreğe nazaran yüzde 4.8 daraldı.

DENGELEMEYE POZİTİF ETKİ

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi üretimindeki pozitif trendin devam ettiğine dikkati çekerek, “Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paketle sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak’ın tweeti ile paylaştığı infografikte de “Sanayi üretim endeksi ve sanayinin alt sektörlerinde yaşanan gelişmeler ekonomimizde dengelenme sürecinin pozitif seyrini güçlendiriyor” ifadesine yer verildi.

EKONOMİYE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ



SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sanayi üretiminin martta yüzde 2.1’lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam ettiğine işaret ederek, “Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli” dedi. Varank, 2023’e kadarki seçimsiz dönemde katma değerli üretim öncülüğünde büyümek için çalıştıklarına işaret ederek, özel endüstri bölgeleri gibi yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan sanayicilerin yanında durmaya devam edeceklerini bildirdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde martta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.7 azaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ara malı üretimi yüzde 5.6, sermaye malı üretimi yüzde 3.2 daralırken, dayanıklı tüketim malı üretimi yüzde 5,1, dayanıksız tüketim malı üretimi yüzde 0.6 arttı. Öte yandan madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.2 artarken; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.6 azaldı.