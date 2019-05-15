Sanayide pozitif trend sürüyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSanayide pozitif trend sürüyor
GeriEkonomi Sanayide pozitif trend sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sanayide pozitif trend sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sanayide pozitif trend sürüyor

Sanayi üretimi martta geçen yıla göre yüzde 2.2 azalırken, şubat ayına göre yüzde 2.1 artış gösterdi. Son 7 aydır sanayi üretiminde gerileme görünse de yıl başından beri daralma hızındaki yavaşlama ekonomide toparlanmaya işaret ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sanayi üreti-mindeki pozitif trendin devam ettiğini vurguladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre sanayi üretimi martta takvim etkisinden arındırılmış olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 azalırken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak şubat ayına göre yüzde 2.1 arttı. Sanayi üretiminde Aralık 2018’de yüzde 9.9 ile hızlanan daralma hızı ocak, şubat aylarında yavaşlamıştı. Daralma hızındaki ivme kaybı martta da devam etmiş oldu. Yıllık azalışta ılımlı bir gerileme rakamlarına ulaşılması ve aylık üretimde artış yaşanması sanayi için pozitif olarak yorumlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimindeki pozitif trendin devam ettiğini belirterek, “Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paketle sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız” ifadesini kullandı.

Sanayide pozitif trend sürüyor

TOPARLANMA İŞARETİ

AA Finans “Sanayi Üretimi Beklenti Anketi”ne katılan ekonomistler, martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.5 azalacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise bir önceki aya göre yüzde 1.6 artacağını öngörüyordu. İki veri de beklentilerden iyi geldi. Sanayi üretim endeksi martta yıllık bazda arka arkaya yedinci ayda da daralsa da, daralma hızındaki ivme kaybının üç aydır devam ediyor olması, ilk çeyreğe ilişkin verilerin tamamlanmasının ardından ekonomide bu dönemde toparlanmaya işaret ediyor. Sanayi üretimi arındırılmış olarak TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı çeyreğe nazaran yüzde 4.8 daraldı.

Sanayide pozitif trend sürüyor

DENGELEMEYE POZİTİF ETKİ

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi üretimindeki pozitif trendin devam ettiğine dikkati çekerek, “Özellikle kamu bankalarımızla birlikte açıklayacağımız paketle sektörümüzdeki dengelenmeye büyük katkı sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak’ın tweeti ile paylaştığı infografikte de “Sanayi üretim endeksi ve sanayinin alt sektörlerinde yaşanan gelişmeler ekonomimizde dengelenme sürecinin pozitif seyrini güçlendiriyor” ifadesine yer verildi. 

Sanayide pozitif trend sürüyor

EKONOMİYE OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sanayi üretiminin martta yüzde 2.1’lik artışla aylık bazdaki pozitif seyrini sürdürmeye devam ettiğine işaret ederek, “Pozitif seyre katkı sağlayan sermaye malları ve ara malı üretimindeki artışlar, reel sektörümüzün ekonomiye olan güvenini göstermesi açısından önemli” dedi. Varank, 2023’e kadarki seçimsiz dönemde katma değerli üretim öncülüğünde büyümek için çalıştıklarına işaret ederek, özel endüstri bölgeleri gibi yeni projelerle üreten ve istihdam sağlayan sanayicilerin yanında durmaya devam edeceklerini bildirdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde martta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.7 azaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ara malı üretimi yüzde 5.6, sermaye malı üretimi yüzde 3.2 daralırken, dayanıklı tüketim malı üretimi yüzde 5,1, dayanıksız tüketim malı üretimi yüzde 0.6 arttı. Öte yandan madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.2 artarken; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.6 azaldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi yüzde 0 oldu

Kaçak yapılar takibe alındı! Yıkımlar başlıyor

Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı! Türkiye'den bir yer listede

Bakan Pakdemirli: Türkiye'deki 32 milyon parseli dijitalleştirdik