Sanayide ilk teşvik verimliliğe gelsin
TÜRKİYE’NİN sanayi, ulaşım, tarım ve konutlarda kullandığı enerjinin büyük bir kısmını boşa harcadığını söyleyen Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, “Enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak maalesef bu alanda elimizdeki kaynakları verimli kullanamıyoruz. Özellikle sanayide dev kuruluşlarımızın acilen kendini yenilemesi gerekiyor. Makine parkları eski kaldığı için hem çevreye zarar veriyorlar hem de verimsizlikten dolayı ekonomik bir kayıp ortaya çıkıyor. 30-40 yıllık tesislerle katma değer üretemiyoruz zaten. Bu dev kuruluşları yenilediğimizde hem üretim daha verimli hale gelecek hem de çevre daha az kirlenecek. Enerjiye ödediğimiz para bizde kalacak” dedi.
ULUSLARARASI KAYNAK
Ülke olarak enerji verimliliğini artırmak için büyük bir yenilenmeye ihtiyacımız olduğunu ifade eden Kalsın, “Bu büyük bir alt yapı yatırımı demek. En büyük ihtiyaç da finansman. Türkiye’nin bu konuda kamu bankaları aracılığı ile uluslararası fonları kullanıp sanayideki gerekli değişimi sağlaması gerekiyor. Avrupa Birliği yıllardır bu tür yatırımlara kaynak sağlıyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Japon Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Dünya Bankası, Alman yatırım bankası KFW gibi kurumlar kamu bankalarımız üzerinden sanayicimize fon sağlayabilir. Bu fonlar Halkbank, Ziraat Bank ve Vakıfbank üzerinden gerekli yatırımı yapacak olan tesislere uzun vadeli ya da düşük faizli kredilerle ulaştırılabilir. Sanayici için bir teşvik sağlanacaksa bu ilk olarak verimlilik alanında olmalı. Dünyada enerji verimliliği pazarı 235 milyar dolara ulaşmışken bu pastadan payımızı almak için adım atmakta geç kalmamalıyız” şeklinde konuştu.
VERİMLİLİK DANIŞMANLARI
ENERJİ verimliliğinde bilinçlenmenin sağlanması için bir mevzuat çalışması yapıldığını açıklayan Kalsın, bu mevzuat çalışmasıyla kurumlarda “enerji verimliliği danışmanlığı” gibi bir istihdam kolunun açılabileceğini belirtti. Kalsın, ayrıca Enerji Verimliliği Derneği olarak Bakanlık ile bir “Bilinç Endeksi” üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Bu bilinç endeksi çalışmasıyla, sanayide, ulaşımda, tüm kurumlarda enerji verimliliği bilincini yerleştirip, endekse dönüştürüp gerekli yatırımların yapılması için desteğin verilmesi sağlanacak. Çalışmayı en geç 2020 başında bitirmeyi planlıyoruz” dedi.
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