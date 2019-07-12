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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Emre ESER
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sanayide ilk teşvik verimliliğe gelsin

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Sanayide ilk teşvik verimliliğe gelsin

TÜRKİYE’NİN sanayi, ulaşım, tarım ve konutlarda kullandığı enerjinin büyük bir kısmını boşa harcadığını söyleyen Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, “Enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak maalesef bu alanda elimizdeki kaynakları verimli kullanamıyoruz. Özellikle sanayide dev kuruluşlarımızın acilen kendini yenilemesi gerekiyor. Makine parkları eski kaldığı için hem çevreye zarar veriyorlar hem de verimsizlikten dolayı ekonomik bir kayıp ortaya çıkıyor. 30-40 yıllık tesislerle katma değer üretemiyoruz zaten. Bu dev kuruluşları yenilediğimizde hem üretim daha verimli hale gelecek hem de çevre daha az kirlenecek. Enerjiye ödediğimiz para bizde kalacak” dedi.

ULUSLARARASI KAYNAK

Ülke olarak enerji verimliliğini artırmak için büyük bir yenilenmeye ihtiyacımız olduğunu ifade eden Kalsın, “Bu büyük bir alt yapı yatırımı demek. En büyük ihtiyaç da finansman. Türkiye’nin bu konuda kamu bankaları aracılığı ile uluslararası fonları kullanıp sanayideki gerekli değişimi sağlaması gerekiyor. Avrupa Birliği yıllardır bu tür yatırımlara kaynak sağlıyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Japon Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Dünya Bankası, Alman yatırım bankası KFW gibi kurumlar kamu bankalarımız üzerinden sanayicimize fon sağlayabilir. Bu fonlar Halkbank, Ziraat Bank ve Vakıfbank üzerinden gerekli yatırımı yapacak olan tesislere uzun vadeli ya da düşük faizli kredilerle ulaştırılabilir. Sanayici için bir teşvik sağlanacaksa bu ilk olarak verimlilik alanında olmalı. Dünyada enerji verimliliği pazarı 235 milyar dolara ulaşmışken bu pastadan payımızı almak için adım atmakta geç kalmamalıyız” şeklinde konuştu.

VERİMLİLİK DANIŞMANLARI

ENERJİ verimliliğinde bilinçlenmenin sağlanması için bir mevzuat çalışması yapıldığını açıklayan Kalsın, bu mevzuat çalışmasıyla kurumlarda “enerji verimliliği danışmanlığı” gibi bir istihdam kolunun açılabileceğini belirtti. Kalsın, ayrıca Enerji Verimliliği Derneği olarak Bakanlık ile bir “Bilinç Endeksi” üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Bu bilinç endeksi çalışmasıyla, sanayide, ulaşımda, tüm kurumlarda enerji verimliliği bilincini yerleştirip, endekse dönüştürüp gerekli yatırımların yapılması için desteğin verilmesi sağlanacak. Çalışmayı en geç 2020 başında bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

 

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