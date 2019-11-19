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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Yıldız Teknopark'a birincilik ödülü

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Yıldız Teknopark'a birincilik ödülü

Yıldız Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, 2018 genel sıralamasında, tüm teknoloji geliştirme bölgeleri arasında Türkiye'nin en başarılı teknoparkı seçildi.

Yıldız Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri sahiplerini buldu. Yıldız Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre, genel sıralamada tüm teknoloji geliştirme bölgeleri arasında Türkiye'nin en başarılı teknoparkı seçildi.

Yıldız Teknopark, "En İyi Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kategorisinde de birinci oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü ve Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bahri Şahin, 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde gerçekleşen ödül töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, 2009 yılında faaliyete geçen Yıldız Teknopark'ın sağlıklı gelişimini sürdürdüğüne işaret ederek, birincilik ödülüne layık görülmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner de "Türkiye’nin teknoloji üssü olarak konumlanan Yıldız Teknopark'ın Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine değerli katkıları kesintisiz devam edecek." ifadesini kullandı. 

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