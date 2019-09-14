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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.09.2019 - 18:59, Son Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkelerin ihtiyaçlarına göre hangi savunma sanayi ürünlerine yatırım yapacakları ya da hangi savunma sanayi ürünlerini kullanacakları, ülkelerin takdirlerinde. Biz ihtiyaçlarımız doğrultusunda ülkemiz için ne gerekiyorsa o yönde adımlar atıyoruz. Eğer Ruslarla ilgili böyle bir uçakla ilgili adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz." dedi.

Varank, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen ve Baykar yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Savaşan İnsansız Hava Aracı (I?HA) Yarışması"na katıldı.

Burada yarışan ekiplerin üyeleriyle sohbet eden Varank, daha sonra yarışmanın ilk İHA'sını havaya bıraktı.

Ardından yarışma alanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Varank, TEKNOFEST'in 7'den 77'ye tüm halkta heyecan oluşturmak, onları teknolojiyle buluşturmak için düzenlenen bir festival olduğunu anlatarak, özellikle gençlerin ve öğrencilerin geleceğin teknolojileriyle yetişmesini ve bu alanlarda çalışmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz

"TÜM İSTANBULLULARI VE TÜRKİYE'Yİ TEKNOFEST'E BEKLİYORUZ"

Varank, bu manada festival çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak, "19 tane yarışma var. Savaşan İHA'lardan İnsansız Su Altı Sistemleri'ne, Bilişim Yarışmaları'na kadar. Burada yarışmacılar kendi ürettikleri İHA'ları otonom bir biçimde yani kullanıcı olmadan daha sonra havada yine otonom bir şekilde yakaladıkları diğer İHA'ları yapay zeka teknolojisini de kullanarak onları kitlenmeyi ve daha sonra otonom bir şekilde inmeyi gerçekleştirdikleri parkurlardan oluşan bir yarışma için buradalar. Heyecanı gördünüz biz de heyecanlandık." diye konuştu.

Türkiye'yi özellikle teknoloji alanında havacılık ve uzay teknolojileri alanında lider ülke konumuna getirmek istediklerine işaret eden Varank, şöyle devam etti:

"Bunu da insanlarımızla yapacağız ve burada yetiştirdiğimiz gençlerimiz, öğrencilerimiz belki de gerçekten ileride üretilecek son teknoloji Savaşan İHA'ların tasarımcısı olacaklar. Bu manada çok mutluyuz, TEKNOFEST 17 Eylül'de başlıyor ve 22 Eylül'e kadar devam edecek. Tüm İstanbulluları ve Türkiye'yi TEKNOFEST'e bekliyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz

"FESTİVALİMİZİ ULUSLARARASI BOYUTA TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Rus uçaklarının TEKNOFEST'te sergilenecek olmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Varank, "Rus savaş uçakları da geldi bu yıl. Biz bu festivali uluslararası bir kapsama dönüştürmek istiyoruz. Bunu geçen yıl da söylemiştik. Bakın burada Savaşan İHA yarışmasında Endonezyalı bir takım var. Tabii ki bu sene Ukrayna'dan, Rusya'dan hava araçları gelecek. Hem araçlarını sergileyecekler hem de gösteriler yapacaklar. Biz festivalimizi uluslararası bir boyuta taşımak istiyoruz. Geçen sene 550 bin katılımcı vardı, bu sene 1 milyondan fazla katılımcı bekliyoruz ve vatandaşlarımızdaki bu teknoloji ateşini tutuşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, "Türkiye ile Rusya arasında ileriki dönemde savaş uçakları noktasında bir iş birliği söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Ülkelerin ihtiyaçlarına göre hangi savunma sanayi ürünlerine yatırım yapacakları ya da hangi savunma sanayi ürünlerini kullanacakları, ülkelerin takdirlerinde. Biz ihtiyaçlarımız doğrultusunda ülkemiz için ne gerekiyorsa o yönde adımlar atıyoruz. Eğer Ruslarla ilgili böyle bir uçakla ilgili adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz. Evet Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Rusya'da bir havacılık fuarına katıldık ve bu uçakları orada inceledik. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat Putin'i bu festivale davet etti, 'Gelin siz de ürünlerinizle burada olun.' dedi. 'Hem Türkiye sizin ürünlerinizi tanısın hem de siz de kendinizi Türkiye'ye tanıtın.' diye. Söylediğim gibi ülkemizin neye ihtiyacı varsa biz bu adımları atmaktan çekinmeyiz. S-400 ülkemizin bir ihtiyacıydı, kamuoyundaki ve uluslararası arenadaki tartışmaları biliyorsunuz ama biz ihtiyacımız olan bu sistemleri aldık ve şu anda kurulumları devam ediyor. Ülkemizin ihtiyaçları için, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için adım atmaktan hiçbir zaman çekinmeyiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz

"YERLİ OTOMOBİL SÜRECİ TAKVİM DAHİLİNDE İLERLİYOR"

Soru üzerine yerli otomobil konusuna da değinen Varank, "Kamuoyunda çok tartışıldığı için vatandaşlarımızın haklı eleştirileri olabiliyor 'Bu iş çok uzadı.' diye. İnşallah aralık ayında bir prototipin gösterimi durumu var. Aralık ayında bunu başarabilirsek zaten vatandaşlarımızla, gazetecilerimizle kamuoyumuzla bu prototipi paylaşacağız. Yerli otomobil üretimini bir özel ticari girişim olarak 5 firma şu anda yürütüyor. Onlar da kendi planladıkları takvim dahilinde ilerliyorlar. Şu anda o takvimde bir sorun gözükmüyor. Yerli otomobilin Ar-Ge takımı şu anda zaten çalışmalarına devam ediyor ama bildiğiniz gibi Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Bilişim Vadisi var ve TOGG, Ar-Ge takımını orada yerleştirmek üzerine bir plan yapıyor. Şu an kurulumlarını yapıyorlar. Ar-Ge faaliyetlerini oradan yapacaklar." şeklinde konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (14.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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