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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.02.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Sanayi ürünleri ihracat katkı oranı ilk kez pozitife döndü

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Sanayi ürünleri ihracat katkı oranı ilk kez pozitife döndü

Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nin 2018 yılı son çeyrek verilerinde, sanayi ürünleri ihracat katkı oranı 1,13 endeks puanı ile ilk kez pozitif oldu.

Türkiye Seramik Federasyonu desteği ile ekonomistler tarafından hazırlanan Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nin 2018 yılı son çeyrek verilerinde, sanayi ürünleri ihracat katkı oranı 1,13 endeks puanı ile ilk kez pozitife döndü.

Türkiye Seramik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, inşaat seramikleri 53,75 endeks puanı ile yine en yüksek ihracat katkı oranını gerçekleştirdi. İnşaat seramiklerini 9,13 ile giyim eşyaları ve 6,29 ile mobilya sektörü takip etti.

Türkiye Sanayi'nin genel katkı oranı 2017 yılı son çeyreği 0,74 ile kapanmıştı. 2018 yılı son çeyreğini ise 1,13 ile kapattı.

İnşaat seramikleri, ihracat katkı oranını son 7 çeyrek dönemdir istikrarlı artışla sürdürmeye devam ediyor. İnşaat seramikleri sonrası en yüksek katkı oranına sahip iki sektör ise 9,13 ile giyim eşyaları ve 6,29 ile mobilya sektörü oldu.

7 sanayi kolunun ihracat katkı oranları üçüncü çeyrekte negatif oldu. En yüksek negatif oran 0,18 ile elektronik ve bilgisayar sanayisinde yaşandı.

Çenesiz, şunları kaydetti:
2018 son çeyreğinde tarihimizde ilk kez gördüğümüz şekilde sanayi ürünleri ihracatımız sanayi ürünleri ithalatımızın önüne geçmiştir. Bu yeni bir dönemin ipucu olabilir. Kaynakların imalata ve ihracata yönlendirilmesiyle bu durum kalıcı hale gelebilir. Seramik sektörü olarak zaten çok yüksek ihracat katkı oranları ile üstümüze düşen vazifeyi yapıyoruz. Tüm sanayi ürünlerinde de ithalattan fazla ihracat yapmamız, ülkemizin daha güçlü hale gelmesi için önemli bir adımdır."

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