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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.12.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Sanayi ürün istatistikleri açıklandı

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Sanayi ürün istatistikleri açıklandı

Türkiye'de 2017'de 1 milyon 555 bin 539 otomobil, 8 milyon 821 bin 814 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış, toplamda 1 trilyon 342 milyar 944 milyon lira oldu.

TÜRKİYE'de 2017'de 1 milyon 555 bin 539 otomobil, 8 milyon 821 bin 814 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış, toplamda 1 trilyon 342 milyar 944 milyon lirayı buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin yıllık sanayi ürün istatistiklerini açıkladı.     

Buna göre, Türkiye'de 2017 yılında 1 milyon 555 bin 539 otomobil, 191 milyon 19 bin 688 ton hazır beton, 743 bin 531 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 821 bin 814 ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretimi gerçekleştirildi.     

Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış toplamda 1 trilyon 342 milyar 944 milyon lira oldu. Bu değer 2016'da 1 trilyon 45 milyar 754 milyon lira iken, 2015'te 956 milyar 497 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti. Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 13,8'i gıda ürünlerinde oldu. Bunu yüzde 12,2 ile ana metal sanayisi ürünleri ve yüzde 10,1 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.     

İmalat sanayisinde 2017'de üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3,2'sini oluşturduğu görüldü. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 70,8 olurken orta-yüksek teknoloji gruplarının toplamı yüzde 26'da kaldı.     

Bu dönemde imalat sanayisinde üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında, toplam satış değerinin yüzde 46,7'sini ara malların, yüzde 24,1'ini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu belirlendi. Enerji ise yüzde 5 olarak hesaplandı.

 

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