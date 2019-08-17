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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
17.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sanayi üretimine bayram etkisi

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Sanayi üretimine bayram etkisi

Sanayi üretimi haziranda bayram tatilinin çalışma gün sayısını azaltmasının da etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre takvim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 3.9 daraldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde ise mayısa göre gerileme yüzde 3.7 oldu.

Verilere göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 küçüldü. İkinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0.5 arttı. Haziranda özellikle inşaattaki durgunluktan olumsuz etkilenen diğer metalik olmayan mineral ürünleri imalatındaki yüzde 19.1’lik, makine ve ekipman imalatında yeni yatırımlardaki azalmanın etkisiyle yüzde 13’lük, otomotivde yüzde 4.7’lik, ana metalda yüzde 12.3’lük üretim düşüşü sanayi üretimini olumsuz etkiledi.

FAİZ ETKİSİ

Reuters’e konuşan Yatırım Finansman Ekonomisti Hilmi Yavaş, veride bayram dolayısıyla çalışma gün sayısı etkisi görüldüğünü belirterek, “Geçen ay yüzde 1.2 civarında yükselmişti, bu ay misliyle düştü. Bayramın etkilerinden arındırdığımızda da bir zayıflık söz konusu. Zaten iç talep zayıf seyrediyordu” dedi. Yavaş verilerin yılın ikinci yarısında da büyümenin ve sanayi üretiminin zayıf seyredeceğini gösterdiğini de belirterek, “İşler kredi aktarım mekanizmasının çalışmasına bağlı. Hem agresif faiz indirimi hem de mevduat faizlerinin düşmesi, bankaların kredi hacminin büyüyeceğini düşüncesini destekliyor. Kredi büyümesi gerçekleşirse bahsettiğimiz zayıf talep koşullarının düzelmesine yardımcı olabilir” dedi.

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