Sanayi üretimine bayram etkisi
Sanayi üretimi haziranda bayram tatilinin çalışma gün sayısını azaltmasının da etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre takvim etkisinden arındırılmış olarak yüzde 3.9 daraldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde ise mayısa göre gerileme yüzde 3.7 oldu.
Verilere göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 küçüldü. İkinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 0.5 arttı. Haziranda özellikle inşaattaki durgunluktan olumsuz etkilenen diğer metalik olmayan mineral ürünleri imalatındaki yüzde 19.1’lik, makine ve ekipman imalatında yeni yatırımlardaki azalmanın etkisiyle yüzde 13’lük, otomotivde yüzde 4.7’lik, ana metalda yüzde 12.3’lük üretim düşüşü sanayi üretimini olumsuz etkiledi.
FAİZ ETKİSİ
Reuters’e konuşan Yatırım Finansman Ekonomisti Hilmi Yavaş, veride bayram dolayısıyla çalışma gün sayısı etkisi görüldüğünü belirterek, “Geçen ay yüzde 1.2 civarında yükselmişti, bu ay misliyle düştü. Bayramın etkilerinden arındırdığımızda da bir zayıflık söz konusu. Zaten iç talep zayıf seyrediyordu” dedi. Yavaş verilerin yılın ikinci yarısında da büyümenin ve sanayi üretiminin zayıf seyredeceğini gösterdiğini de belirterek, “İşler kredi aktarım mekanizmasının çalışmasına bağlı. Hem agresif faiz indirimi hem de mevduat faizlerinin düşmesi, bankaların kredi hacminin büyüyeceğini düşüncesini destekliyor. Kredi büyümesi gerçekleşirse bahsettiğimiz zayıf talep koşullarının düzelmesine yardımcı olabilir” dedi.
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