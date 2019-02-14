Sanayi üretimi verisi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayında sanayi üretimi yüzde 1.4 oranında azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı ve yüzde 1.4 oranında azaldığını duyurdu. Sanayi üretiminde yıllık olarak ise yüzde 9.8 oranında daralma gerçekleşti.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1, imalat sanayi sektörü endeksi %10,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %1,4 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %7,5 AZALDI
2018 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,5 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %5,2 azaldı.
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