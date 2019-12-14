Sanayi üretim endeksi arttı

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.8 artış gösterdi. Bu dönemde 123.2 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl ekimde 119.8 seviyesinde bulunuyordu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.2 arttı. Ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.4 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 azaldı.

SANAYİCİNİN YANINDAYIZ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Twitter hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan ekim ayı sanayi üretim endeksi istatistiklerine ilişkin, “Sanayi üretimindeki artış sürüyor. Ekim ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3.8’lik bir büyüme gerçekleşti. Enerji, ara malı ve sermaye malı sektörlerindeki güçlü performans bu artışta etkili oldu. Desteklerimizle sanayicimizin yanındayız” dedi.