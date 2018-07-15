Sanayi turizmi

KUZEY Amerika ve Avrupa’da otomotiv sektöründe yaygın bir uygulama olan “fabrika gezmek” Türkiye’de de giderek büyük ilgi görmeye başladı. Otomobile ilgi duyan insanların otomobilin üretimine de ilgi duymasından yola çıkan Türkiye’nin büyük otomotiv üreticileri adeta sanayi turizmini başlatırken, fabrikalarını halka açtı. Teknolojinin geliştiği robot sayılarının arttığı bir otomotiv fabrikasında neler olup bittiğini, araçların nasıl üretildiğini merak edenlerin sayısı bu yılın ilk 6 ayında 15 bin kişiye yaklaşırken yıl sonunda 30 binden fazla kişinin Türkiye’deki otomotiv fabrikalarını gezmesi bekleniyor. Bu yılın ilk yarısında Türkiye’de toplam üretim 843 bin 193, otomobil üretimi ise 557 bin 269 adet düzeyinde gerçekleşirken, 15 bine yakın kişi fabrika ziyaretleriyle bu araçların üretim yolculuğuna tanıklık etme fırsatı yakaladı.

BU YIL KAÇ KİŞİ GEZDİ?

Yılın ilk yarısında Hyundai Assan’ın İzmit fabrikasını ziyaret edenlerin sayısı 2 bin 500 kişiyi bulurken, Tofaş’ın Bursa fabrikasını ise 1544’ü bireysel olmak üzere 2 bin 300 kişi gezdi. Japon Toyota’nın Sakarya fabrikasında ziyaretçi sayısı ilk 6 ayda 1560 kişiye ulaşırken, Ford Otosan’ın Gölcük fabrikasında 1400, Honda’nın Gebze fabrikasında ise 250 kişi otomobillerin ve hafif ticari araçların üretimini yakından gördü. Türkiye’nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Oyak Renault’un Bursa fabrikasını ise ilk 6 ayda 1500’e yakın kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor. Oyak Renault yönetimi güvenlik nedeniyle resmi rakamı paylaşamadığını bildirdi.

TOFAŞ’TAN BİREYSEL ZİYARET

Türkiye’de bir çok otomotiv üreticisi fabrikalarını ziyaretçilere gruplar (okullar, sivil toplam kuruluşları, yerel yönetimler, fan kulüpler) halinde açarken, Tofaş ise geçen yıl bir ilke imza atarak bireysel ziyaret imkanı da başlattı. Tofaş, vatandaşların aynı sinema veya tiyatroya gider gibi internet üzerinden randevu alıp cüzi bir ücret karşılığında biletlerini temin ederek fabrikayı ziyaret etme fırsatı veriyor. Tofaş’ın internet sitesine girenler başka hiç bir şey yapmaya gerek duymadan bireysel olarak kendileri rezervasyon yapabiliyor. Pazartesi ve salı 15.15-16.15 arası, perşembe ise 11.30-12.30 ile 15.15-16.15 arasında ziyaret imkanı veren Tofaş, bunun için öğrenci 5, tam 10 lira ücret alıyor. Alınan bu ücretleri de sosyal sorumluluk projelerini fonlamak için kullanıyorlar. Tofaş’ın bu uygulaması büyük ilgi görürken bu yılın ilk 6 ayında 1544 kişi bireysel olarak bilet alıp fabrikayı gezdi. Diğer fabrikalarında kısa sürede bireysel ziyaret imkanı açması bekleniyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN OKUL GİBİYİZ

BU yıl Hyundai Assan’ın İzmit fabrikasında i10 ve i20 modellerinin A’dan Z’ye üretim sürecine 2 bin 500 kişi yarım gün süren etkinliklerle ücretsiz bir şekilde tanıklık ederken, tüm işleyiş hakkında detaylı bilgiler aldı. Hyundai Assan’ın Başkanı Mong Hyun Yoon, kendisinin de katıldığı bu ziyaretlerle ilgili olarak, “Burası sadece bizim otomobil ürettiğimiz bir tesis değil. Burada hem gereksinimleri karşılayan kaliteli araçlar üretiyor hem de ülke ekonomisine ve tüm sektöre katkıda bulunuyoruz. Fabrikamızı ziyaret eden ve staj yaparak geleceğe yatırım yapan öğrenciler için de bir okul görevi görüyor. Aynı zamanda aileler, fan kulüpler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler de fabrikamızı ziyaret ederek üretim aşamalarına tanık oluyorlar. Kısacası, misafirlerimizle bir araya gelmekten ve onlarla üretim kalitemizi paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Ziyaretçi sayımızın daha da artacağına inancım tam” dedi.

TİYATRO GİBİ FABRİKA BİLETİ

TOFAŞ Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çolakoğlu, Türkiye’de bireysel fabrika ziyaretiyle bir ilke imza attıklarını belirterek, “Farkımız aynı müze ziyareti gibi olması. Herhangi bir onay süreci veya başka bir şey olmuyor. İnternet sitemize girerek aynı tiyatro bileti alır gibi Tofaş fabrika bileti alıyorsunuz. Yani kimsenin mail atıp uygunluk, müsaitlik durumunu sormasına gerek kalmıyor. Zaten günleri ve saatleri belli internetten rezervasyon yapılıyor, hemen onay maili otomatik olarak gidiyor. 6 ayda 1500’ü aşan kişi bireysel olarak ziyaret etti. 1 saatlik ziyaretler maksimum 19 kişiden oluşuyor. Fabrikayı kulaklar takarak, araçlarla rehber eşliğinde deneyimleyebiliyor-sunuz” diye konuştu.

ÇALIŞAN AİLELERİ DE ZİYARET EDİYOR

TÜRKİYE’nin en büyük ticari araç üreticisi olan Ford Otosan’ın Genel Müdürü Haydar Yenigün, bu yılın ilk 6 ayında ziyaret sayısının 1400’e çıktığını belirterek, “İlgi her geçen gün artıyor. Ziyaretçiler dışarıdan olduğu gibi şirket çalışanların aileleri de olabiliyor. Bu konuda çalışanların ailelerini fabrikaya getirip ziyaret etmelerini sağlamak için motive ediyoruz. Onlar da çok ilgi gösteriyorlar. Biz bu ziyaretleri ücretsiz yapıyoruz. Hafta içi 4 gün, 1 tur düzenliyoruz. 15-20 kişilik bu turları talebe göre sıraya koyuyoruz. Bu turlara okulları veya diğer grupları alıyoruz. Çalışanların ailelerini ise cumartesi ağırlıyoruz. Bu ziyaretin sonunda ziyaretçiler orada çalışan aile üyeleriyle birlikte öğle yemeği yiyerek, fotoğraf çektiriyorlar” dedi.