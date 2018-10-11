Sanayi sitesi 1000 çırak arıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSanayi sitesi 1000 çırak arıyor
GeriEkonomi Sanayi sitesi 1000 çırak arıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
11.10.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Sanayi sitesi 1000 çırak arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sanayi sitesi 1000 çırak arıyor

ANTALYA’da, 2 bin 500 işyerinde 15 bin kişiye istihdam sağlayan Akdeniz Sanayi Sitesi’nde çalışacak 1000’e yakın çırak ve nitelikli eleman aranıyor.

Otomotiv, makine, mobilya ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, Antalya’nın en önemli istihdam merkezleri arasında yer alan Akdeniz Sanayi Sitesi, eleman sıkıntısı çekiyor. 2 bin 500 işyerinde 15 bin kişinin istihdam edildiği sanayi sitesinde çalışacak 1000’e yakın çırak ve nitelikli eleman aranıyor.

KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk, zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkmasıyla çırak ihtiyaçlarının son yıllarda daha da arttığını söyledi. Türk sanayi esnafın nitelikli eleman bulamadığı için sürekli sorun yaşadığını anlatan Başkan Öztürk, devletin son dönemlerde gençlere daha iyi iş imkanı sağlamak için meslek liselerini çoğalttığını, çıraklığın devlet güvencesi altına alındığını söyledi. Çırakların sigortalı çalıştırıldığını anlatan Öztürk, çırak ve nitelikli eleman sıkıntısının giderilmesi için Akdeniz Sanayi Sitesi içerisine meslek lisesi açıldığını belirtti.

GENÇLER FARKLI ALANLARA YÖNELİYOR

Sanayi esnafının temel sıkıntısının çırak bulamamaları olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Son dönemlerde meslek liseleri de arttı fakat istenilen verimlilik sağlanamadı. Eğitim sisteminin 12 yıla çıkmasıyla çırak sorunumuz arttı. Gençler artık meslek liselerine sadece diploma almak için geliyor. Akdeniz Sanayi Sitesi içerisinde de 4 bölümden oluşan bir meslek lisemiz var. Geçen sene 175 öğrencimiz bu okulda eğitim görüyordu. Bu öğrencilerden 60 kadarı sınıfta kaldı. 70’e yakını da farklı okullara nakil oldu. Geri kalan öğrencilerin yüzde 80’i ise mezun olduktan sonra mesleğini yapmıyor ve farklı branşlara yöneliyor. Bu da bizim eleman ihtiyacımızı ortaya çıkarıyor".

’EĞİTİM SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ’

Akdeniz Sanayi Sitesi’nde açılan meslek lisesinin asıl amacının teknik eleman yetiştirmesine katkı sağlamak olduğunu belirten Başkan Mehmet Öztürk, Ülkemiz maalesef meslek liseleriyle ilgili sorunları çözmeye çalışsa da başarı elde edemiyor. Girişimciler, sanatkarlar, KOBİ’ler teknik eleman bekliyor. Yeterli üretim yapılamıyor. Devletin en büyük sıkıntılarından başında üretime dönük teknisyen yetiştirecek bu okullarla ilgili sorunları çözememesinden kaynaklanıyor. Kalifiyeli teknisyen yetiştirmiş olsak örneğin yeni makine üretimi yaparak yurt içi ve dünya pazarlarında satılmasını sağlarız. Bununla ilgili sorunları yıllardır çözemedik. Eğitim sorununu çözemediğimiz için yerimizde sayıyoruz" diye konuştu.

’GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE’NİN ANAHTARI SANAYİDİR’

Kalkınma için üretimin önemine işaret eden Mehmet Öztürk, "Tüketime yönelik bir millet olduk. Her şeyi ithal ederek yerli sanayicinin rekabet gücünü elinden aldık. Üretim yapan, özellikle katma değeri yüksek ihracat yapan KOBİ’lerin desteklemesi şart" dedi.

Bu konuda yetkililerin zayıf kaldığını, destek isteyen sanayicinin de karşısına bürokrasinin çıktığına değinen Öztürk, "Sanayici de mücadele etmekten vazgeçiyor. Başka alanlara yönelip kendi mesleğini icra edemiyor. Üretim olmadan da söz sahibi olmamız zorlaşıyor. Türkiye planlı ve düzenli sanayileşmek zorundadır. Güçlü bir Türkiye’nin anahtarı sanayidir. Sanayisiz bir Türkiye’nin söz sahibi olması mümkün değildir. Dünyadaki söz sahibi ülkelerin tamamına baktığımızda sanayileşmiş, üretim yapan ülkelerdir. Sonuç olarak, nitelikli eleman yetiştirip, girişimciler desteklenip, üretim yaparak ülkenin güçlenmesi için elimizden geleni yapmalıyız dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan açıkladı: 7 sahada daha üretim yapılacak

Bakan Turhan açıkladı! Ulaşımda mega projeler "YİD" ile şahlanacak

Hal Yasası düzenlemesiyle fırsatçılığa son verilecek

20 tona yakın sakatat üç şehir arasında buhar oldu!