Sanayi devi el değiştirdi... İki günde iki büyük satın alma

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AA
11.05.2018 - 18:38, Son Güncelleme:

Sanayi devi el değiştirdi... İki günde iki büyük satın alma

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Sanayi devi el değiştirdi... İki günde iki büyük satın alma

Toplam kapasitesiyle, Türkiyenin birinci, Avrupanın 5. büyük döküm tesisi Döktaşın yüzde 93.57 hissesi; sanayi, enerji, turizm, madencilik ve inşaat alanlarında yatırımlara imza atan Güriş Grubu tarafından satın alındı. Güriş Holding dün de Doğuş Grubu'ndan Maslak'taki arazisini satın almıştı.

Döktaş, başta otomotiv olmak üzere tarım, iş makinaları, havacılık ve savunma sanayisinde önemli tedarikçilerden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Üretiminin yüzde 75’ini başta Almanya olmak üzere ABD dahil çeşitli ülkelere ihraç eden Döktaşın müşterileri arasında Hidromek, Renault, Tofaş, Volvo, Scania, Daimler, Man, Iveco, Ford Otosan, Türk Traktör, Caterpiller gibi dünyanın önde gelen üreticileri bulunuyor.

Otomotiv, ağır ve hafif ticari araçlar, iş ve tarım makinaları, makina imalatı sektörlerine pik, sfero, alüminyum döküm parça tedariğinde uzmanlaşmış olan Döktaş, yıllık 160 bin ton demir döküm, 14 bin 400 ton alüminyum döküm ve 1 milyon 440 bin adet alüminyum jant üretimi, yüksek teknoloji ve işleme kapasiteleri ile pik ve sfero döküm üretiminde Türkiyede 1. sırada yer alıyor. Toplam kapasite itibariyle de Türkiyenin lideri, Avrupa nın 5. büyük döküm tesisi konumunda.

Döktaşa ait, pik, sfero döküm ve işleme faaliyetlerinin yürütüldüğü Orhangazi Tesislerinde yaklaşık bin 600 kişi, yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküm ve alüminyum jant üretim faaliyetlerinin yapıldığı Manisa'da bulunan iki tesiste ise yaklaşık 900 kişi olmak üzere toplam 2 bin 500 kişi istihdam ediliyor.

Güriş, Döktaş'ı alarak dünyada pik, sfero ve aluminyum dökümü, Parsan ve Omtaş ile çelik ve alüminyum dövmeyi ve Asil Çelik ile kaliteli çelik üretimini bünyesinde barındıran sayılı kuruluşlardan biri konumuna geliyor.

 

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