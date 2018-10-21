Sanayi bölgeleri sel riski altında

Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, Türkiye’de iklim değişikliğine bağlı olarak doğal afet sayısında ciddi artış olduğunu ve biran önce önlem alınması gerektiğini söyledi. Amerika’da geçtiğimiz yıl üst üste gerçekleşen üç kasırganın sigorta hasarlarını arttırdığını, son 30 yılda kasırgalarla ilgili hasar tutarının beşe katlandığını belirten İlhami Koç, bu senede benzer olayların yaşandığına değinerek, “Daha da önemlisi artık bizim coğrafyamızda da afetler artıyor. Akdeniz’de kasırgalar olmaya başladı. Geçenlerde İzmir’i vuracaktı, teğet geçti. Doğal afet sayıları 2000’lerde 165 taneyken, şu anda sayı 600’e ulaştı. Artık gündemimizde afetler var” dedi.

SEL HARİTASINI ÇIKARDIK

İlhami Koç, afetlerin en fazla etkilediği sektörlerin başında sigortacılığın geldiğini vurgulayarak, geçen sene dünyada afetler nedeniyle ödenen toplam hasarın 138 milyar doları bulduğunu kaydetti. Koç, “Bizde daha bu rakamlara ulaşmadı ama ilk defa geçen sene sadece dolu ve sel hasarlarında sektör olarak toplam 700 milyon lira ödedik. Bizim hasarlarımızın yüzde 90’ı sel ve fırtına olarak geliyor. Artık bizi de etkilemeye başladı” şeklinde konuştu.

Sigorta şirketlerinin artan afetler karşısında tedbir almaya başladığına da değinen İlhami Koç, şu açıklamaları yaptı: “Herkes tedbir alıyor biz de şirket olarak önlem almaya başladık. Mesela ilk defa geçen sene, iki üniversitemiz ile işbirliği yaparak, hangi bölgeler sele açıktır, hangileri değildir diye sel risk haritası çıkardık. Türkiye’de böyle bir çalışma yoktu. Şimdi hangi bölgelerin sele daha açık olduğunu görebiliyoruz. Sel bölgesine yapılmış o kadar organize sanayi bölgesi var ki, ama sel haritası olmadığı için yaparken bilmiyorlardı. Bize 10 yılda burada sel olmadı diyorlar, ama 10 yıl önceki koşullarla şimdi koşullar bir değil ki.”

SİGORTA TERBİYE EDER

İlhami Koç, bu tedbirler sayesinde sigorta yaptıracak olanlara öneriler getirdiklerini de vurgulayarak, “Sigortanın bir özelliği vardır, terbiye eder” dedi. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nasıl terbiye eder? Mesela, organize sanayi bölgesine gittiğiniz zaman, burası sel bölgesi deyip işletmelere, şuralara duvar çekmen lazım, buralarda malını biriktirmemen lazım gibi tedbirler öneriyoruz. Bunları yaparsan sigortanın sana maliyeti daha ucuz olur, yapmazsan daha pahalı olur diyoruz. Bu tedbirler sadece sigorta için değil, o firmanın zaten alması gereken önlemler. Yaklaşımlar da olumsuz değil, sadece biraz süre istiyorlar. Benzer durumu maden kazalarında da gördük. Zorunlu sigorta uygulaması geldi, madenlere gidip yapılması gerekenleri söyledik, gerçekten de risk azaldı.”

AFETLER HAYATIMIZIN PARÇASI OLDU

İLHAMİ Koç, doğa olayları sonucu oluşan hasarların büyük oranda dolu ve sel kaynaklı araç hasarları ile konut ve işyerlerinde meydana gelen su baskınlarından oluştuğunu belirterek, şunları söyledi: “Doğa olayları artık bizi de etkilemeye başladı. Bundan dolayı sigorta yaptırma oranları arttı mı derseniz; evet, ama çok yavaş. Bence Türkiye bu konudaki bilinçte başka ülkelere göre biraz daha geriden geliyor. İlk defa geçen yıl dolu ve sel sert biçimde bizi etkiledi. Bu senede Ankara’da ciddi sel hasarı oldu. Çok bilinmez ama Kastamonu’da dolu hasarı yaşandı. Bu tür olaylar artık hayatımızın parçası haline gelmeye başladı. Maddi hasarları en aza indirmek için gerek araç gerekse konut ve işyerleri için bu riskleri de kapsayan sigortaları satın almak büyük önem taşıyor.”