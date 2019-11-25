Sanatla uçuyor
Yurtdışından misafir sanatçı programı başlatan İstanbul Modern, 2020’ye kadar İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 7-15 yaş grubundaki 20 bin çocuğa dijital ortamda sanat deneyimi de kazandıracak. Türkiye’nin modern sanatını tanıtma misyonunu üstlenen İstanbul Modern THY ile de yeni bir işbirliğine imza attı. Aralık ayında 15’inci yılını kutlayacak olan İstanbul Modern’i Oya Eczacıbaşı’yla konuştuk.
Türkiye'nin ilk özel modern ve çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern bu yıl 15’inci yılını kutluyor. Bugüne kadar 8 milyon ziyaretçiyi misafir eden müze bir süredir Beyoğlu’ndaki geçici mekanında. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’yla buluşup İstanbul Modern’in 15 yılını ve yeni projelerini konuştuk. Newsweek Dergisi’nin belirlediği dünyanın en etkili ilk 125 kadını arasında gösterilen Oya Eczacıbaşı, Türkiye’de çağdaş sanat farkındalığı yaratma konusunda çok uzun yıllardır çaba sarfeden biri.
İstanbul Modern 15 yılı geride bıraktı. Bu süreç nasıl geçti?
İstanbul Modern’in açılışı 2000’li yıllarda sanat yaşamımızdaki değişim sürecinin önemli bir kilometre taşı oldu ise ne mutlu bize... Türkiye’deki müzecilik anlayışına yeni bir soluk getirmeye çalıştık. .
ÜNLÜ MİMAR YAPACAK
Yeni müze nasıl olacak?
İstanbul Modern’in yeni binası Centre Pompidou, Whitney Müzesi, Beyeler Vakfı Müzesi, Centro Botín gibi pek çok müze ve sanat kurumunda imzası olan, dünyaca ünlü mimar Renzo Piano imzasını taşıyacak.
İstanbul Modern’in taşınmasıyla birlikte bir hareketlenme oldu mu sizce?
Karaköy’deki yeni müze binamız tamamlanana kadar İstanbul Modern’in, geçici bir mekânda da olsa, tüm faaliyetlerini sürdürmesi öncelikli hedefimizdi. Evet, “Beyoğlu’nun eski tadı kalmadı” denilen bir zamanda geldik.
İstanbul Modern’in 15 yılını sayılarla ifade etsek...
15 yılda 8 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladık. 67 koleksiyon ve süreli sergi, 38 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi, 17 yurtdışı sergisi gerçekleştirdik. Binin üzerinde sanatçı sergilerimizde yer aldı. 810 bin çocuk ve gencimiz sunduğumuz eğitim programlarına katılarak sanatla buluştu.
YABANCI ORANI YÜZDE 40
Peki ya yabancı ziyaretçi?
İstanbul Modern’in kuruluşundan bu yana yabancı ziyaretçi oranları yüzde 40 civarında oldu. Yaz aylarında biraz daha artış göstermekle beraber, ziyaretçi profilinin büyük çoğunluğunu Almanya, ABD, Rusya, Fransa, İngiltere’den turistler oluşturuyor.
THY İÇİN SANAT
Türk Hava Yolları ile bir işbirliği içindesiniz diye biliyorum.
Türk Hava Yolları ile birlikte çok önem verdiğimiz bir projeye imza attık. İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Özel Yolcu Salonu’nda İstanbul Modern’e ayrılan alanda sergi açtık. Yılda üç kez bu alanda sergileri Türkiye’de modern resmin önde gelen kadın sanatçılarından Fahrelnissa Zeid’in yapıtlarından hareketle tasarlanan seyahat çantaları, yolculara bir hatıra olarak sunuluyor.
YENİ SANAT EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
Yeni projeler var mı?
İstanbul Modern tarafından uygulanan iki yeni projeyi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu projelerden ilki olan, müzemizin içinde özel donanımlara sahip bir mekân olarak tasarladığımız Art Maker Lab Öğrenme Merkezi’nde 7-15 yaş çocuk ve gençleri sanatı yeni teknolojilerle deneyimlemeye çağırıyoruz. Proje sonucunda 20 bin civarında çocuk ve gence ücretsiz olarak ulaşacağız.
OYA ECZACIBAŞI KİMDİR?
OYA Eczacıbaşı babasının görevi nedeniyle 3-18 yaş arasında yurtdışında yaşadı. Strasbourg’da Lycee Marie-Curie’de okuduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme okudu. University of Leicester’da müze işletmeciliği dalında master yaptı. 1985 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nda Bienal Danışma Kurulu üyesi oldu. Oya Eczacıbaşı İstanbul Modern’in kuruluşu için çalıştı. 2004’de İstanbul Modern’in kurulmasıyla müzenin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Oya Eczacıbaşı İKSV Yönetim Kurulu üyeliğinin yansıra MoMA’da Uluslararası Konsey üyesi, San Francisco Museum of Modern Art (SFMoMA) Global üyesi ve Fransız Devlet Nişanı sahibi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle