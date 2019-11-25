Sanatla uçuyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSanatla uçuyor
GeriEkonomi Sanatla uçuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
ELİF ERGU
25.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sanatla uçuyor

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Sanatla uçuyor

Yurtdışından misafir sanatçı programı başlatan İstanbul Modern, 2020’ye kadar İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 7-15 yaş grubundaki 20 bin çocuğa dijital ortamda sanat deneyimi de kazandıracak. Türkiye’nin modern sanatını tanıtma misyonunu üstlenen İstanbul Modern THY ile de yeni bir işbirliğine imza attı. Aralık ayında 15’inci yılını kutlayacak olan İstanbul Modern’i Oya Eczacıbaşı’yla konuştuk.

Türkiye'nin ilk özel modern ve çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern bu yıl 15’inci yılını kutluyor. Bugüne kadar 8 milyon ziyaretçiyi misafir eden müze bir süredir Beyoğlu’ndaki geçici mekanında. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’yla buluşup İstanbul Modern’in 15 yılını ve yeni projelerini konuştuk. Newsweek Dergisi’nin belirlediği dünyanın en etkili ilk 125 kadını arasında gösterilen Oya Eczacıbaşı, Türkiye’de çağdaş sanat farkındalığı yaratma konusunda çok uzun yıllardır çaba sarfeden biri.

İstanbul Modern 15 yılı geride bıraktı. Bu süreç nasıl geçti?

İstanbul Modern’in açılışı 2000’li yıllarda sanat yaşamımızdaki değişim sürecinin önemli bir kilometre taşı oldu ise ne mutlu bize... Türkiye’deki müzecilik anlayışına yeni bir soluk getirmeye çalıştık. .

ÜNLÜ MİMAR YAPACAK

Yeni müze nasıl olacak?

İstanbul Modern’in yeni binası Centre Pompidou, Whitney Müzesi, Beyeler Vakfı Müzesi, Centro Botín gibi pek çok müze ve sanat kurumunda imzası olan, dünyaca ünlü mimar Renzo Piano imzasını taşıyacak. 

İstanbul Modern’in taşınmasıyla birlikte bir hareketlenme oldu mu sizce?

Karaköy’deki yeni müze binamız tamamlanana kadar İstanbul Modern’in, geçici bir mekânda da olsa, tüm faaliyetlerini sürdürmesi öncelikli hedefimizdi. Evet, “Beyoğlu’nun eski tadı kalmadı” denilen bir zamanda geldik.

İstanbul Modern’in 15 yılını sayılarla ifade etsek...

15 yılda 8 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladık. 67 koleksiyon ve süreli sergi, 38 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi, 17 yurtdışı sergisi gerçekleştirdik. Binin üzerinde sanatçı sergilerimizde yer aldı. 810 bin çocuk ve gencimiz sunduğumuz eğitim programlarına katılarak sanatla buluştu.

YABANCI ORANI YÜZDE 40

Peki ya yabancı ziyaretçi?

İstanbul Modern’in kuruluşundan bu yana yabancı ziyaretçi oranları yüzde 40 civarında oldu. Yaz aylarında biraz daha artış göstermekle beraber, ziyaretçi profilinin büyük çoğunluğunu Almanya, ABD, Rusya, Fransa, İngiltere’den turistler oluşturuyor.

THY İÇİN SANAT

Türk Hava Yolları ile bir işbirliği içindesiniz diye biliyorum.

Türk Hava Yolları ile birlikte çok önem verdiğimiz bir projeye imza attık. İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Özel Yolcu Salonu’nda İstanbul Modern’e ayrılan alanda sergi açtık. Yılda üç kez bu alanda sergileri Türkiye’de modern resmin önde gelen kadın sanatçılarından Fahrelnissa Zeid’in yapıtlarından hareketle tasarlanan seyahat çantaları, yolculara bir hatıra olarak sunuluyor. 

YENİ SANAT EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

Yeni projeler var mı?

İstanbul Modern tarafından uygulanan iki yeni projeyi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu projelerden ilki olan, müzemizin içinde özel donanımlara sahip bir mekân olarak tasarladığımız Art Maker Lab Öğrenme Merkezi’nde 7-15 yaş çocuk ve gençleri sanatı yeni teknolojilerle deneyimlemeye çağırıyoruz. Proje sonucunda 20 bin civarında çocuk ve gence ücretsiz olarak ulaşacağız.

OYA ECZACIBAŞI KİMDİR?

OYA Eczacıbaşı babasının görevi nedeniyle 3-18 yaş arasında yurtdışında yaşadı. Strasbourg’da Lycee Marie-Curie’de okuduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme okudu. University of Leicester’da müze işletmeciliği dalında master yaptı. 1985 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nda Bienal Danışma Kurulu üyesi oldu. Oya Eczacıbaşı İstanbul Modern’in kuruluşu için çalıştı. 2004’de İstanbul Modern’in kurulmasıyla müzenin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Oya Eczacıbaşı İKSV Yönetim Kurulu üyeliğinin yansıra MoMA’da Uluslararası Konsey üyesi, San Francisco Museum of Modern Art (SFMoMA) Global üyesi ve Fransız Devlet Nişanı sahibi.

False
Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle