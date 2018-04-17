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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
17.04.2018 - 17:38, Son Güncelleme:

Sanat ekonomisine 6 milyon liralık katkı

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Sanat ekonomisine 6 milyon liralık katkı

İyilik İçin Sanat Derneği kuruluşundan bu yana geçen 2 yıllık dönemde sanat ekonomisine 6 milyon liralık katkı sağladı.

Selin Bozkurt öncülüğünde kurulan Magnum Opus (Baş Yapıt) Sanat Platformu, Rönesans devrinin en ünlü bilim adamı ve sanatçısı Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan 2016’da, tüzel kişilik kazanarak yoluna İyilik İçin Sanat Derneği olarak devam etme kararı aldı.

İyilik İçin Sanat Derneği’nin, “Pasaj’da Bir Yıl” projesi kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun genç sanatçı adayları, öğretim üyeleri Prof. Dr. Nedret Sekban ve Sanatçı Aslı Özok yönetiminde Atölye|Pasaj’da resim çalışmalarına başladı. Bir yıl süren atölye faaliyetlerinin ardından, Atölye|Pasaj ilk mezunlarını verdi. Genç sanatçı grubunun 72 eseri, GaleriDeniz’de açılan sergiyle sanatseverlerle buluştu.

“Anadolu’dan İzlenimler” projesini de hayata geçiren Dernek, Anadolu’nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, imkanları kısıtlı, başarılı öğrencileri İstanbul’da topladı. Öğrenciler, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 15. İstanbul Bienali ile 12. Contemporary İstanbul’un gerçekleştirildiği Türkiye’nin en önemli sanat haftasını yakından izleme fırsatı buldu, önemli sanatçılarla bir araya geldi. Projeye katılan öğrencilerin ziyaretlerinin ardından üretecekleri eserler, aynı zamanda projenin ismi olan “Anadolu’dan İzlenimler” adlı sergide sanatseverlere ulaştırılacak.

SELİN BOZKURT: “YOLUMUZ UZUN, BİZ BİR YERE VARMAYI DEĞİL YOLDA OLMAYI TERCİH EDİYORUZ”

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, 2. kuruluş yıldönümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, hoş bir tesadüfle Leonardo da Vinci’nin doğum gününe denk gelen 15 Nisan 2016 tarihinde başladıkları yolculuklarına büyük bir heyecan ve keyifle devam ettiklerini belirtti.

Selin Bozkurt, Türk sanatının uluslararası platformlarda yer almasına vesile olmanın, genç sanatçıların yetişmesine kaynak sağlarken, Türk sanatının önemli kilometre taşlarının hayallerini hayata geçirmenin en büyük hedefleri olduğunu kaydetti.

Toplumun sanatla buluşmasını sağlayacak projelerin kendileri için heyecan verici olduğunu vurgulayan Selin Bozkurt, “Bunları gerçekleştirmek için elimizde çok geniş bir sanatçı network’ü ve kendilerinin dile getirdiği proje önerileri var. Açıkçası hepsi kendi içinde çok kıymetli, bir sıralamaya koyup gerçekleştirmek için hem belediyeler hem de sanata değer veren kurumlarla işbirliği yapmak istiyoruz” dedi.
İyilik İçin Sanat Derneği’nin, sevgi, dayanışma, sanatı ve sanatçıyı desteklemek üzere hiçbir karşılık beklemeden ve çıkar gütmeden kurulduğuna dikkat çeken Selin Bozkurt, “Bu kadar olumlu enerjinin bir araya gelmesi çok önemli ve biz bunu başardık. Bizim gelişen ve yenilenen bir yapımız var. Kısa zamanda kat ettiğimiz yol, bize gideceğimiz yolun önemini ve kıymetini gösteriyor. Biz her yaptığımız girişimi ciddiye alıyor ve sonlandırıyoruz. Bir senelik programıma baktığımda bunu net olarak görüyorum. Yolumuz uzun, biz bir yere varmayı değil yolda olmayı tercih ediyoruz.” diye konuştu.

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