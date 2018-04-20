Sanal alemde moda şoku! Onlarca müşteri mağdur

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Sefer LEVENT / Vatandaşın Ekonomisi
20.04.2018 - 20:53, Son Güncelleme:

Sanal alemde moda şoku! Onlarca müşteri mağdur

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
Sanal alemde moda şoku! Onlarca müşteri mağdur

İnternet üzerinden dünyaca ünlü lüks markaların mallarını sattıklarını iddia eden ‘mosmoda.com’un onlarca müşterisi mağdur durumda. Ödenen binlerce liraya rağmen teslim edilmeyen mallar için ortada ne ulaşılabilecek bir adres var ne de tek bir yetkili. Aman dikkat!

DÜNYACA ünlü premium markaların yeni sezon koleksiyonlarını sattığını iddia eden bir alışveriş platformu var. Adı Mosmoda... Bu siteyle ilgili bir şikayet bana ulaşıp vatandaşları uyarmam istendiğinde baktım. Alışveriş platformunda 300 TL’ye satılan çanta da var, tam 36 bin 470 TL’ye satılan elbise de. Site hayli iddialı. Louis Vuitton, Valentino, Fendi, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Dior, Gucci, Miu Miu vs. Ne kadar lüks marka varsa burada...

Türkiye’ye henüz gelmemiş çok ünlü markaların yeni sezon ürünlerini güvenilir bir şekilde sattıldığı öne sürülüyor.  Peki ama gerçekte durum böyle mi? Şikayetlerden anlaşılan hiç de böyle değil. Teslim edilmeyen ürünler bir tarafa bu platformdan bir yetkiliye ulaşmak imkansız. Türkiye’de verdikleri adreste kimse yok. Herhangi bir telefonları yok. Sadece site üzerinden iletişim bilgilerinizi vermenizi ve şikayetinizi iletmenizi istiyorlar. Şikayetinizi iletiyorsunuz ancak ne yazık ki size dönen olmuyor. Onlarca şikayet sahibinden biri de okurum G.A. Bakın başından geçenleri bizzat kendisi anlatıyor: 

Sanal alemde moda şoku Onlarca müşteri mağdur

MOSMODAZEDELER
“Ben bir Mosmodazedeyim. Yabancı marka ürünlerin büyük indirimlerle satıldığı online alışveriş sitesi Mosmoda.com’dan en son üç yıl öncesine kadar alışveriş yapıyordum. Geçtiğimiz 6 Aralık’ta kızımın doğum günü için çanta siparişi verdim. 374 TL’yi kredi kartımdan 4 taksitle ödeme işlemini yaptıktan sonra “Tahmini teslim tarihi 11-13 Ocak” yazısıyla karşılaştım. Oysa kızımın doğum günü 30 Aralık’tı. Bu geç teslim şartına üzülürken çantayı almak bir yana teslim etmedikleri ürünün 4’üncü ve son taksitini de tahsil edecekleri hiç aklıma gelmemişti. Vaat edilen tarih yaklaştığı halde maille bilgilendirilmemem dikkatimi çekmişti. Mosmoda’nın internet sitesine girdiğimde geçmiş yıllardaki müşteri hizmetlerinin telefon numarasının artık olmadığını gördüm. Mail gönderdiğimde otomatik maille “İki iş günü içinde tarafıma dönüleceği” bildirildi. Bu arada vermedikleri ürünün taksitlerini kredi kartımdan tahsil etmeye devam ettiler. İnternetten araştırdığımda Mosmodazedelerin çokluğunu, üstelik benim gibi 374 TL değil, 10 bin, 13 bin, 8 bin TL kaptıranları gördüm. Göz göre göre dolandırılıyorduk ve bu online alışveriş sitesi hiçbir engelle karşılaşmıyordu.”

 

Sanal alemde moda şoku Onlarca müşteri mağdur

MERKEZ LOS ANGELES
İnternette biraz daha araştırma yaptığımda bu siteyle ilgili onlarca şikayet mektubu gördüm. Şikayetlerin hepsi birbirine benziyordu. Siparişler verilmiş, ödemeler yapılmış ancak mallar tüketiciye ulaşmamıştı. Üstelik hiçbir şekilde bilgilendirilmedikleri gibi karşılarında bir muhattap da bulamamışlardı.

Sonrasında sitenin önceki adresi mosmoda.com’a erişimin mahkeme kararı ile engellendiği bilgisine ulaştım. Belli ki bu siteyle ilgili şikayetler nedeniyle bu karar verilmişti. Ancak anlaşılan bu erişim engelini aşmanın formülü de bulunmuş mosmoda.com.tr yayına sokulmuştu.

Her ne kadar Mosmoda’nın İstanbul Ticaret Odası’nda kaydı olsa da şirketin merkezi olarak gösterilen adresteki telefonlara yanıt veren yoktu. Web adresinin kimin üzerine kayıtlı olduğunu buldum. Mosmoda’nın sahibi ‘Berk Yeşilçimen’di. Bu kez karşıma adres olarak Los Angeles/California ve ABD’de bir telefon numarası çıktı. Numarayı aradık. Telefonun ucundaki kişiye Mosmoda.com.tr’ye ulaşmaya çalıştığımızı söylediğimizde, Türkçe olarak, “Yanlış numara” yanıtıyla karşılaştık. “Peki bir şu an bir Türk ile konuşmamız tesadüf mü, sizi daha önce arayan oldu mu” diye sorduk. Aldığımız yanıt ise işleri daha da gizemli bir hale getirdi: “En son 2 yıl önce arayan oldu ancak oranın satışı 2 yıl önce gerçekleşti...” Özetle, hattın ucundaki kişinin bu konuyla ilgili bir hayli bilgisi vardı.

Uzun lafın kısası bu siteyle ilgili mal tesliminde ciddi problemler olduğu iddiası var. Site yetkililerinin bu kadar ulaşılmaz olması da bu iddiaların doğru olma olasılığını kuvvetlendiriyor. 

Siz siz olun sanal alemde alışveriş yapacağınız siteleri iyi araştırın. Aman dikkat diyorum, paranızdan olmayın...

Sanal alemde moda şoku Onlarca müşteri mağdur

Sefer LEVENT
Sefer LEVENT
slevent@hurriyet.com.tr
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