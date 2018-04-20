Sanal alemde moda şoku! Onlarca müşteri mağdur

DÜNYACA ünlü premium markaların yeni sezon koleksiyonlarını sattığını iddia eden bir alışveriş platformu var. Adı Mosmoda... Bu siteyle ilgili bir şikayet bana ulaşıp vatandaşları uyarmam istendiğinde baktım. Alışveriş platformunda 300 TL’ye satılan çanta da var, tam 36 bin 470 TL’ye satılan elbise de. Site hayli iddialı. Louis Vuitton, Valentino, Fendi, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Dior, Gucci, Miu Miu vs. Ne kadar lüks marka varsa burada...

Türkiye’ye henüz gelmemiş çok ünlü markaların yeni sezon ürünlerini güvenilir bir şekilde sattıldığı öne sürülüyor. Peki ama gerçekte durum böyle mi? Şikayetlerden anlaşılan hiç de böyle değil. Teslim edilmeyen ürünler bir tarafa bu platformdan bir yetkiliye ulaşmak imkansız. Türkiye’de verdikleri adreste kimse yok. Herhangi bir telefonları yok. Sadece site üzerinden iletişim bilgilerinizi vermenizi ve şikayetinizi iletmenizi istiyorlar. Şikayetinizi iletiyorsunuz ancak ne yazık ki size dönen olmuyor. Onlarca şikayet sahibinden biri de okurum G.A. Bakın başından geçenleri bizzat kendisi anlatıyor:

MOSMODAZEDELER

“Ben bir Mosmodazedeyim. Yabancı marka ürünlerin büyük indirimlerle satıldığı online alışveriş sitesi Mosmoda.com’dan en son üç yıl öncesine kadar alışveriş yapıyordum. Geçtiğimiz 6 Aralık’ta kızımın doğum günü için çanta siparişi verdim. 374 TL’yi kredi kartımdan 4 taksitle ödeme işlemini yaptıktan sonra “Tahmini teslim tarihi 11-13 Ocak” yazısıyla karşılaştım. Oysa kızımın doğum günü 30 Aralık’tı. Bu geç teslim şartına üzülürken çantayı almak bir yana teslim etmedikleri ürünün 4’üncü ve son taksitini de tahsil edecekleri hiç aklıma gelmemişti. Vaat edilen tarih yaklaştığı halde maille bilgilendirilmemem dikkatimi çekmişti. Mosmoda’nın internet sitesine girdiğimde geçmiş yıllardaki müşteri hizmetlerinin telefon numarasının artık olmadığını gördüm. Mail gönderdiğimde otomatik maille “İki iş günü içinde tarafıma dönüleceği” bildirildi. Bu arada vermedikleri ürünün taksitlerini kredi kartımdan tahsil etmeye devam ettiler. İnternetten araştırdığımda Mosmodazedelerin çokluğunu, üstelik benim gibi 374 TL değil, 10 bin, 13 bin, 8 bin TL kaptıranları gördüm. Göz göre göre dolandırılıyorduk ve bu online alışveriş sitesi hiçbir engelle karşılaşmıyordu.”

MERKEZ LOS ANGELES

İnternette biraz daha araştırma yaptığımda bu siteyle ilgili onlarca şikayet mektubu gördüm. Şikayetlerin hepsi birbirine benziyordu. Siparişler verilmiş, ödemeler yapılmış ancak mallar tüketiciye ulaşmamıştı. Üstelik hiçbir şekilde bilgilendirilmedikleri gibi karşılarında bir muhattap da bulamamışlardı.

Sonrasında sitenin önceki adresi mosmoda.com’a erişimin mahkeme kararı ile engellendiği bilgisine ulaştım. Belli ki bu siteyle ilgili şikayetler nedeniyle bu karar verilmişti. Ancak anlaşılan bu erişim engelini aşmanın formülü de bulunmuş mosmoda.com.tr yayına sokulmuştu.

Her ne kadar Mosmoda’nın İstanbul Ticaret Odası’nda kaydı olsa da şirketin merkezi olarak gösterilen adresteki telefonlara yanıt veren yoktu. Web adresinin kimin üzerine kayıtlı olduğunu buldum. Mosmoda’nın sahibi ‘Berk Yeşilçimen’di. Bu kez karşıma adres olarak Los Angeles/California ve ABD’de bir telefon numarası çıktı. Numarayı aradık. Telefonun ucundaki kişiye Mosmoda.com.tr’ye ulaşmaya çalıştığımızı söylediğimizde, Türkçe olarak, “Yanlış numara” yanıtıyla karşılaştık. “Peki bir şu an bir Türk ile konuşmamız tesadüf mü, sizi daha önce arayan oldu mu” diye sorduk. Aldığımız yanıt ise işleri daha da gizemli bir hale getirdi: “En son 2 yıl önce arayan oldu ancak oranın satışı 2 yıl önce gerçekleşti...” Özetle, hattın ucundaki kişinin bu konuyla ilgili bir hayli bilgisi vardı.

Uzun lafın kısası bu siteyle ilgili mal tesliminde ciddi problemler olduğu iddiası var. Site yetkililerinin bu kadar ulaşılmaz olması da bu iddiaların doğru olma olasılığını kuvvetlendiriyor.

Siz siz olun sanal alemde alışveriş yapacağınız siteleri iyi araştırın. Aman dikkat diyorum, paranızdan olmayın...