Sana ‘daha geniş’ baktım İstanbul
Teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modelleri geçen günlerde Türkiye’de satışa çıktı. Özellikle kamera bakımından öne çıkan yeni iPhone modellerini inceledik. Süper geniş açı lensi sayesinde yüzde 40 daha fazla kadraj sunan iPhone 11 ve iPhone 11 Pro modelleri, gece modundaki başarısıyla da dikkat çekiyor. iPhone 11, 7 bin 299 TL’den ve iPhone 11 Pro modelleri ise 10 bin 999 TL’den başlayan satış fiyatlarıyla raflarda.
IPHONE 11 PRO
3’lü kamera sistemi: Üç kamera arka planda tek sistem gibi işliyor. Ana kameradayken ekranın alt ve üstünde ultra geniş açılı kameranın kadrajı gösteriliyor. Fotoğraf kadrajına hakimiyet sağlanıyor.
Loş ışık modu: iPhone modellerinde uzun zamandan beri beklenen bir özellikti. Ana kameradayken loş ışık modu otomatik olarak aktif hâle geliyor ve uzun pozlama yapıyor.
Daha fazla şarj ömrü: iPhone Xs Max modeliyle bile kıyasladığımızda bu fark çok rahat hissediliyor. Yeni modeller 4-5 saat daha fazla şarj ömrü sunuyor.
İşlemci gücü: Yeni modellerle A13 Bionic çipe geçildi. Bu çipin alameti farikası makine öğrenimi ve yapay zekâ teknolojilerinin iyi bir şekilde kullanılması. Saniyede 1 trilyon işlem yapabiliyor.
Çentik değişmedi: Maalesef ekranın üstünde ‘çentik’ denen bir tasarıma sahip. En azından çentiğin küçülmesi bekleniyordu.
Bir tık ağır: Daha, ilk ele alındığında diğer akıllı telefonlara göre ağırlığını hissediyorsunuz. iPhone 11 Pro 188 gram, iPhone 11 Pro Max ise 226 gram. Önceki modellere göre 10-20 gramlık bir ağırlık artışı söz konusu.
Daha büyük şarj adaptörü: iPhone 11 Pro modelleri, hızlı şarj özelliğine sahip olan daha büyük bir adaptörle geliyor. Bu adaptörler neredeyse iki kat büyüklükte.
(iPhone 11 Pro Max ultra geniş açı kamera ile çekilmiştir.)
IPHONE 11
Fiyat/performans: iPhone 11’in en önemli artısı satış fiyatı. iPhone Xr’ın yerine konumlanan iPhone 11, Xr’ın satış fiyatından daha düşük. Geçen yıl iPhone Xr 7 bin 399 TL’den satışa çıkmıştı. ÖTV’nin yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkmasına rağmen iPhone 11, 7 bin 299 TL’lik fiyat etiketine sahip.
Pro ile aynı çip: iPhone 11’de iPhone 11 Pro’daki A13 Bionic çip yer alıyor. Bu da kullanıcıların iPhone’lardaki en güçlü çipi kullanması demek.
Çift kamera: Biri ultra geniş açı ve diğer geniş açı olmak üzere ikili kamera sistemi bulunuyor. iPhone 11’den tek farkı telefoto lense sahip olmaması. Dolayısıyla iPhone 11 Pro‘dakine benzer bir deneyim elde edebilmek mümkün.
Standart adaptör: iPhone 11 Pro modelleri hızlı şarj adaptörüyle geliyor. iPhone 11 ise eski tip olarak ifade edebileceğimiz yavaş şarj eden adaptörle geliyor.
1 saat daha fazla dayanıyor: iPhone 11’de sarj ömrü Xr’a göre 1 saat daha arttırıldı. Ancak iPhone 11 Pro modellerindeki kadar bir iyileşme yapılmadı.
OLED ekranı aradık: Keşke iPhone 11’de de OLED ekran teknolojisi kullanılsaydı demeden edemiyoruz.
(iPhone Xs Max ile çekilmiştir.)
APPLE WATCH SERIES 5
Hep açık ekran: Önceki Apple Watch modellerinde ekrana bakılmadığında ekran kapanıyordu. Yeni eklenen ‘Hep Açık Retina’ özelliğiyle ekran hep açık kalıyor. Bu da toplantılarda veya spor yaparken kullanıcılara kolaylık sunuyor.
Haritada yön gösteriyor: Series 5’e pusula özelliği eklendi. Bu özelliğin en büyük faydası ise saat üzerinden navigasyon uygulamasını kullanırken baktığınız yönü doğru olarak göstermesi.
Tasarımda değişilik yok: Yeni modelin tasarımında maalesef bir değişiklik yok. Apple Watch, ilk çıktığından beri üç aşağı beş yukarı tasarımla sunuluyor.
Birçok özellik Türkiye’de hâlâ mevcut değil: Apple Watch’un iki önemli özelliği var. Biri sanal SIM kartla kullanılabilmesi. Yani iPhone’suz bir kullanım sunan eSIM. Diğeri ise EKG ölçebilmesi. Keşke bu özellikler Türkiye’de de olsa.
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