San Francisco’nun Ateşböcekleri

BİR teknoloji fuarı için geçen hafta ABD’nin San Francisco şehrindeydik. Her geçen dönem San Francisco’da yeni teknolojilerle karşılamak mümkün. Ancak bu kez şehirde dikkatimizi çeken yeni bir detay vardı. Uber ve Lyft gibi yolculuk paylaşım araçlarının üzerinde dijital bir reklam panoları yer alıyordu. Ve üzerilerinde bir ateşböceği anlamına gelen ‘Firefly’ (ateşböceği) logosu... Hemen bu Firefly’ı Google’da arattık ve çıkan haberlerde Firefly’ın Türk girişimciler tarafından kurulduğunu gördük. Henüz 20’li yaşlarda olan Kaan Günay ve Onur Kardeşler tarafından kurulan ‘Firefly’ deyim yerindeyse San Francisco’yu sallıyor. Caddede yürürken önünüzden birçok sayıda Firefly reklam panolu araç geçiyor. Böylesine dikkat çeken bir startupa imza atan Türk girişimcilerle irtibata geçtik ve onların şirketlerinin merkezine konuk olduk. Kocaman bir garajda bizi karşıladılar. İçeriye bir araç giriyor, bir diğeri çıkıyor. Arı kovanı gibi bir tempo. Yarım saatten kısa bir sürede kurulum tamamlanıyor. Peki Firefly’a ABD’de bu kadar yoğun ilginin olmasının sebebi ne? Firefly, teknolojinin başkenti olarak bilinen San Francisco’da bu kadar ilgi görecek ne yaptı? Bu soruları ve daha fazlasını Firefly Kurucu Ortağı Kaan Günay’a sorduk.

TELLERDEN ATLADILAR

Günay, Firefly’ın nasıl kurulduğunu anlatarak lafa girdi. Stanford Üniversitesi’nden mezun olan Günay, ortağı Onur ile daha önce çalıştıkları işlerden kazandıkları parayı Firefly’ın prototipini geliştirmek için harcadıklarını anlattı. Günay, “İlk etapta reklamcılarla konuştuk. Olumlu yaklaştılar. Hemen prototipi tamamladık ve bir Uber’in üzerine koyma kararı aldık. Birkaç tane Uber sürücüsüyle görüştük ve çok olumlu yaklaşılmadı. Daha çok Uber şoförüne anlatma karar aldık. Nasıl daha fazla Uber şoförüne ulaşabiliriz diye düşünürken aklımıza San Francisco havalimanı geldi. Buraya yakın demir tellerle etrafı çevrilmiş bir alan var. Bu alanda Uber araçları bekliyor. Normalde buraya Uber şoförü olmayanlar giremiyor. Biz de bir akşam tellerden atlayıp içeri girdik. Bütün araçlara cep telefonumun olduğu broşürleri bıraktık. Telefonlar ardı ardına çalmaya başladı. Yüzlerce kişi aradı. Arayanlar Firefly’ı araçlarına monte ettirmek istedi. İlk paramızı kazanmaya başladık. İşte o an Firefly’ın tutacağına inandık” dedi.

ŞOFÖRLERE EK YÜZDE 15 GELİR

FIREFLY’ın şoförlerin para kazanabileceği akıllı bir dijital reklam platformu olduğunu anlatan Günay, “Şoförler bir yandan Uber veya Lyft müşterilerine hizmet verirken, diğer yandan dijital panodaki reklamlar üzerinden para kazanabiliyor. Şoförlerin gelirlerini yüzde 15 arttırıyoruz. Reklamveren markalar da sunduğumuz akıllı yönetimlerle daha iyi hedeflenen içeriklerle müşterilerine ulaşabiliyor” diye konuştu. Şu ana kadar Firefly’a reklam veren markaların bu platform üzerinden aylık 200 milyonluk erişime ulaştıklarını belirten Günay, bugüne kadar 650 bin saatlik içerik yayınladıklarını da söyledi.