Samurayların merkez üssü

TÜRKİYE’nin üretim ve ihracat devlerinden Toyota Otomotiv Sanayi, ‘Made in Turkey’ imzalı 12’nci nesil Toyota Corolla Sedan modelinin üretimine başladı. Benzinli ve hibrit (melez) motor versiyonlarına sahip yeni Corolla Sedan, Japonya dışında ilk kez Türkiye’deki üretim tesislerinde uygulamaya başladığı TNGA (Toyota New Global Architecture) platformunda üretilecek. Toyota C-HR ile aynı üretim bandında üretimi gerçekleşecek yeni Corolla Sedan, Sakarya’yı hibrit üssü yapacak. 230 milyon Euro yatırım bedeliyle hayata geçirilen 12’nci nesil Corolla projesiyle Toyota’nın Türkiye’ye yaptığı yatırım tutarı 2 milyar Euro’ya yükseldi. Yeni Toyota Corolla Sedan iki farklı motor alternatifiyle üretilecek. Kendi kendini şarj eden 1.8 litre hacimli hibrit sistem 122 HP güç üretirken bu motor günlük sürüşün yüzde 50’sini ‘sıfır emisyon’ sürüşle tamamlama imkanı sunuyor. İkinci motor seçeneği olan 1.6 litre hacimli benzinli motor ise yakıt verimliliği ile performansı aynı potada eritiyor.

BÜYÜK KATKI YAPACAK

Açılış için Türkiye’ye gelen Toyota Motor Avrupa Başkan ve CEO’su Dr van Zyl, şöyle konuştu: “Bugün Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin tarihinde önemli bir dönüm noktasını kutluyoruz. Bugün, bu fabrikada yeni bir model daha, 12. nesil yeni Corolla Sedan’ın seri üretimine başlamanın gururunu duyuyoruz. Corolla modelimiz ilk defa hibrit motor seçeneği ile üretiliyor ki hibrit modellerimiz Avrupa ve global stratejimizin tam merkezinde yer alıyor. Toyota C-HR’nin yanı sıra, Corolla Sedan’ın da 2020 yılına kadar yüzde 50 hibrit satış hedefimize önemli bir katkıda bulunmasını bekliyoruz. Türkiye’de teşvikler ve destekler bizim için çok önemli. Bu destekler Sakarya’yı memleketimiz olarak görmemizi sağladı.”

Yatırımın önemine dikkat çeken Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Başkan ve CEO’su Toshihiko Kudo, “12’nci nesil Toyota Corolla Sedan için hazırlanırken, Türkiye’de ürettiğimiz ilk model olan 7’nci nesil Corolla modelini 1994’te üretirken duyduğumuz heyecan ve coşkuyu yine duyduk. Bu yatırım Toyota’nın Türkiye’ye duyduğu güveni yansıtıyor. Hibrit teknolojisi ve TNGA altyapısında C-HR ile elde etmiş olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimi yeni Corolla’ya da başarıyla aktardık. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak Toyota’nın Avrupa’daki şirketleri arasında en yüksek üretim hacmine sahibiz. Yıllık üretim kapasitemizin neredeyse tamamı olan 280 bin adedi kullanarak ve üretimin yüzde 90’ını dünyadaki 150 farklı ülkeye ihraç ederek Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz” dedi.

25 YILDA 2.4 MİLYON OTOMOBİL ÜRETTİ



TOYOTA’nın Sakarya’daki öyküsü 1992 yılında başladı. Kuruluşundan yalnızca 2 yıl sonra, 1994’te iç pazara yönelik 7’nci nesil Corolla’nın üretimine başladı. 2002’de Avrupa ihracatına başlayan Toyota Türkiye, 2007’ye kadar 8 ve 9’uncu nesil Corolla Sedan ve Station Wagon modellerini üretip ihraç etti. 2013 yılında bu efsane otomobil tekrar Sakarya’daki yuvasına döndü. Toyota Türkiye, 5 bin kişilik istihdamı ve yan sanayi ağı ile birlikte Corolla ve C-HR modellerini üretmeye devam ediyor. 1994’ten bu yana kümülatif üretim 2.4 milyon adede ulaşırken, bunun 870 bin adedi Corolla oldu. 2017’de 4.4 milyar dolarla Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçısı olan Toyota Türkiye, faaliyetlerine devam ediyor.

HİBRİT OTOLARA YENİ TEŞVİKLER VEREBİLİRİZ

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay törende yaptığı konuşmada konuyu dizel kullanımına getirerek, “Kapalı alanda sigara ne ise açık alanda dizel o. Avrupa’da dizel kullanımı yüzde 50’den 30’lara düştü. Türkiye’de ise yüzde 20’den 60’a çıktı. Türkiye kullandığı akaryakıtın tamamını ithal ediyor. Düşük tüketimi çevreye zarar vermeyen otomotiv teknolojilerini değerli buluyoruz. Petrol rezervlerinin azalması hibrit ve elektrikli araca geçişi hızlandırıyor. Türkiye olarak iki alanda da çalışıyoruz. Yerli araçta önceliğin bu alana verilmesini ve yatırımları destekliyoruz. 3 yıl önce başlayan hibrit çalışmalarının bu seviyeye gelmesi çok memnuniyet verici. Bu çabaları desteklemek için hibrit otolara yüzde 50’yi aşan vergi indirimi getirerek yatırımların karşılık bulmasını sağlıyoruz. Satışlar henüz emekleme aşamasında. Gerekirse yeni teşvikler getirerek bunu artırmalıyız” dedi.