Samsun-Kuveyt direkt uçak seferleri Temmuz’da başlayacak

“Kuveyt’ten başlayacak direkt uçak seferleri çok önemli”

Vali Kaymak yemekte yaptığı konuşmasında, “Samsun geçmişte Karadeniz Bölgesi'nde Türkiye’nin en önemli illerinden biri olarak Türkiye’nin kuzeye açılan kapısı ve ticaret merkeziydi. Şimdi Samsun Karadeniz Bölgesi’nin amiral gemisi konumunda. Karadeniz Bölgesi’nin en önemli ve en büyük ili. Samsun kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere dört ulaşım aksının üzerinde bulunuyor. Samsun ilimizin şu an turizm alt yapısı son derece iyi. Samsun’da deniz turizmi, yayla turizmi ve kayak turizmi imkanı var.

Ayvacık ve Vezirköprü ilçelerimizde kanyonumuz var. Bafra Kızılırmak Kuş Cennetimiz ve Ladik Kayak Merkezimiz var. Otellerimiz son derece konforlu ve iyi. Bu güzellikleri Orta Doğulu misafirlerimizle ve Müslüman kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Biz her şeyden önce Müslüman kardeşleriz, din kardeşiyiz. O yüzden sizlerin burada tatil yapmanız bizler için çok daha anlamlı. İnanç birliğimiz var, çünkü biz bir birimizi anlıyoruz.

Samsun insanı yapı olarak, çok sevecen ve çok misafirperverdir. İlimizde geçtiğimiz aylarda İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları düzenlendi. İlimize dünyanın her yerinde birçok sporcu geldi. İlimizde hiç bir sorun olmadan bu olimpiyatı en güzel şekilde atlattık. Samsun Türkiye’nin en huzurlu illerinden birisi. Çok huzurlu bir şekilde eşinizle birlikte geçenin geç saatlerinde dolaşabilirsiniz.

Biz Samsun’un turizm potansiyelini en iyi şekilde kullanmak için Samsun’u yoğun bir şekilde tanıtma faaliyetlerine başladık. Bu çerçevede sizlerin ilimize gelmesini çok anlamlı buluyoruz. Turizm değerimiz Kuş Cennetini gezip görmenizi arzu ediyoruz. Samsun’un bu turizm potansiyelinin gelişmesi açısından Orta Doğu'dan direkt uçak seferlerinin olmaması büyük bir eksiklik idi.

Şimdi bu Kuveyt’ten başlayacak direkt uçak seferleri çok önemli ve bunu çok önemsiyoruz. Ayrıca bu seferlerin Cidde’den, Dubai’den ve Riyad’dan yapılması için Sayın Sağlık Bakanımızla bu konuda yoğun çalışmalarımız var.

Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan’ın sizlere selamlarını iletmek istiyorum. Sağlık Bakanımız Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve ilgililer ile görüşerek bu seferlerin artırılmasını istiyor. İnşallah hep beraber bu karşılıklı geliş gidişleri artırarak devam ettirmek istiyoruz” dedi.

“Samsun, tarih, kültür ve doğa turizmine müsait bir yer”

Samsun’un turizm potansiyellerine ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Şahin ise, “Samsun, tarih, kültür ve doğa turizmine müsait bir yer. Merkezde çok sayıda otelimiz mevcut. İnşallah ilçelerimizde de turizm çalışmaları yeni başladığı için konaklamayı artırmaya çalışıyoruz. Her türlü ihtiyaçlar inşallah karşılanacak. Kentimizin turizm alanındaki yatırımlara ihtiyacı var.

Turizm alanında Ayvacık barajı, Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu, Altınkaya ve Derbent Baraj Gölü’nde müthiş bir manzaraya sahip. Dinlenme ve turistik yatırımlar olabilir.

Yamaç paraşütü yapmak mümkün. Dünyada yamaç paraşütü bakımından ender yerlerden birisi. 30 ülkeden 113 yamaç paraşütçü gelip kamp yaptı. İçlerinde Kuveyt’ten gelenler de vardı. Kamp alanında da 5 kişiyi misafir etmiştik. Bu yıl da 25-30 Temmuz tarihleri arasında aynı festivali yine yapacağız. Bu noktada yatırımlar olabilir” diye konuştu.

“YATIRIM YAPMAK İSTEYENLERE YARDIMCI OLABİLİRİZ”

Yabancı yatırımcılara kolaylıklar sağlayacaklarının altını çizen Başkan Şahin, “Samsun cerrahi alet üretiminde dünyada 3. sırada. Bunlar kümeleştiler. 43 tane firmamız var. Bafra’da yatırım yapacaklar. Daha önceleri 865 ülkeye ihracat yaptılar. O dönemde herkes kendi başına ihracat yapıyordu. Büyükşehir onları markalaştırdı. Bütün üretilen ürünler, ‘Mediculast’ markası olarak dünyaya ihraç edilecek. Bu alanda da yurt içi ve yurt dışından talepler var. Bu konuda da yatırımcılar gelip yatırım yapabilirler. Yüzde 70 arsayı hibe olarak veriyoruz. Ama devlet destekli yatırımlar yapabilirler. Talepte bulunulduğunda iki sene içinde yatırım yapması gerekiyor. Yatırım düşünenler olursa devlet destekleri konusunda bilgi verebiliriz” açıklamasında bulundu.

“MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANDAN BAŞTA DOSTU YOK”

İki ülkenin daha sağlam ilişkiler kurup, karşılıklı olarak birbirine destek vermemiz gerektiğine de değinen Başkan Şahin, “Ancak zor günler olduğunda insanlar birbirinin kıymetini anlıyor. Kuveyt’te bir Müslümanın sıkıntı yaşadığında üzülüyoruz. Türkiye’de de yaşanan bir sıkıntı yaşadığında oradaki Müslümanların da üzüleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yollarının Temmuz ayında başlatacağı Samsun-Kuveyt direkt uçuş seferleri arifesinde düzenlenen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Türk Hava Yolları Samsun Bölge Müdürü Deniz Öztırpan ile Kuveytli turizm acenteleri sahipleri katıldı.